Le CESEC Côte d’Ivoire et le CESE Français réajustent leur partenariat

Le lundi 28 mars, au Plateau, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de Côte d’Ivoire a procedé au renouvellement de son partenariat avec le CESE français.

Le président du CESE Francais en visite de 72H en Côte d’Ivoire

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d’Ivoire et le Conseil économique, social et environnemental (CESE) de France, respectivement représentés par leurs Présidents, Dr Eugène Aka Aouélé et Thierry Beaudet, ont renouvelé leur convention de partenariat, lors d’une séance tenue lundi 28 mars 2022 à la salle des plénières du CESEC, à Abidjan Plateau.

« La signature de cette convention entre les deux institutions marque non seulement les relations privilégiées qu’il y a entre les deux pays, mais sera aussi l’occasion de partage d’expériences et de bonnes pratiques car le CESEC est un +chercheur de solutions équilibrées+ pour une avenir social meilleur », a affirmé Dr Aka Aouélé.

A cette séance plénière, le président Thierry Beaudet a fait un exposé liminaire sur les clés de la résilience et de la relance économique post-Covid en France.

« Le CESE aide à élaborer des politiques publiques et les proposer au gouvernement. Ces politiques doivent lutter contre les inégalités et proposer des solutions inclusives, accueillantes et durables pour toute la population, mais surtout pour la jeunesse de demain », a expliqué M. Beaudet

Cet avenant de prorogation portera sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions, avec à la clé, l’examen des questions d’intérêts communs au niveau des instances internationales auxquelles les deux Institutions appartiennent.

L’accord de partenariat avait été signé le 17 décembre 2018 à Abidjan, mais avait pris fin en 2020. M. Beaudet mettra à profit son séjour ivoirien par des rencontres de haut niveau avec les autorités ivoiriennes et des structures européennes et françaises installées en Côte d’Ivoire.

Le Président du CESE effectue du 27 au 29 mars, une visite de travail et d’amitié à Abidjan, à l’invitation de son homologue ivoirien.