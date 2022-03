Angleterre - Côte d'Ivoire: Les Eléphants enchaînent un nouveau revers

Pour leur second match amical, les Eléphants de Côte d'Ivoire se sont lourdement inclinés mardi soir au Wembley Stadium face à une jeune équipe d’Angleterre déterminée, après leur défaite sur le fil face à la France (1-2) vendredi dernier.

Les Eléphants de Côte d'Ivoire humiliés au Wembley Stadium à Londres en match amical

La Côte d'Ivoire qui affrontait en match amical l'équipe d'Angleterre, le mardi 29 mars 2022 au stade mythique de Wembley, a littéralement été surclassé par les Three Lions

Rapidement réduis à 10 après l’expulsion de Serge Aurier (40′), les Eléphants vont s’incliner sur le score sans appel de 3 à 0. Titulaire à la pointe de l’attaque, Ollie Watkins (30′) avait ouvert le score en faveur des Anglais.

Après un gros boulot de Sterling sur le côté gauche, Ollie Watkins a fêté sa sixième cape avec un deuxième pion pour ouvrir le score. Absente des débats, la Côte d'Ivoire a vu ses chances de revenir dans le coup, diminuer en voyant l'arbitre dégainer une seconde biscotte en l'espace de dix minutes à Serge Aurier (40e).

Un coup dur avant le coup de grâce signé Raheem Sterling , bouillant et servi par Jack Grealish pour faire le break (2-0, 45e+1). La suite, c'est un passage en 5-3-1 de la Côte d'Ivoire pour verrouiller à double tour le secteur défensif et laisser définitivement les Three Lions s'amuser avec le ballon.

Un appel à l'ennui qui n'a pas empêché l'Angleterre de s'offrir une cerise sur le gâteau dans le temps additionnel, Tyrone Mings claquant une tête piquée sur un corner botté par Phil Foden (3-0, 90e+4).