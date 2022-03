Foot: Dr Kabungo meurt après le match entre le Nigéria et le Ghana

Dr Kabungo qui était le responsable du contrôle antidopage lors du match entre le Nigeria et le Ghana, mardi, a trouvé la mort après les graves incidents survenus au coup de sifflet final.

Mondial 2022 : Un médecin zambien meurt après de graves incidents survenus lors de Nigeria - Ghana

La sélection du Ghana a très certainement réussi à se faire pardonner après son élimination au premier de tour de la Can 2021. En effet, les Black Stars ont obtenu leur ticket pour la prochaine Coupe du monde qui se disputera au Qatar. Ils ont, effet, éliminé les Super Eagles du Nigeria à l’issue du dernier tour des éliminatoires. Après le match aller (0-0) à Accra, le Ghana a arraché le match nul (1-1) en terre nigériane, et se qualifie en raison de la règle du but à l’extérieur.

Mais les supportes nigérians, mécontents du résultat, ont envahi le terrain, provoquant ainsi de nombreux incidents. Les éléments des forces de l’ordre ont tenté de contenir la foule, en utilisant du gaz lacrymogène pour essayer de la disperser, pendant que les deux équipes tentaient de s'échapper par le tunnel. C’est dans ce cafouillage que Dr Kabungo a perdu la vie.

Cependant, force est de constater qu’une zone d’ombre plane autour de la mort de Dr Kabungo. Certains médias racontent que l'homme d'origine zambienne, aurait été pris à partie par des supporters furieux, quand d’autres indiquent que le médecin s’était en fait effondré au sol tout seul, victime d’un arrêt cardiaque.

L'Association de football de Zambie (ZAF) a publié, mercredi matin, un communiqué dans lequel on peut lire : "La Fédération zambienne de football se joint au reste de la famille du football pour pleurer le regretté Dr Joseph Kabungo. Le Dr Kabungo, un médecin de la CAF/FIFA, était en service à Abuja pour le match retour, le dernier match de qualification entre le Nigeria et le Ghana qui s'est terminé par un score de 1-1."

Certains observateurs exigent même des sanctions contre le Nigéria. "Un officiel de la CAF, le zambien, Dr. Joseph Kabungo est décédé hier suite aux violences à la fin du match Nigéria-Ghana. J'espère que le Nigeria sera suspendu de la CAF. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Paix à son âme", a posté un internaute sur Twitter.