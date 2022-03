Planning familial - Boundiali: Une ONG sensibilise les femmes

L’ONG ARSIP CI, en collaboration avec la direction régionale de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, a organisé une journée de sensibilisation pour promouvoir et vulgariser les droits de la femme et les informer sur le planning familial.

Le planning familial enseigné aux femmes pour contribuer à leur bien-être et leur santé

Des femmes ont été sensibilisées sur leurs droits et la plannification familiale, dans le cadre de la Journée nationale de la promotion des droits de la femme, initiée par l’Organisation non gouvernementale (ONG) Alliance des religieux pour la santé intégrale de la personne humaine en Côte d’Ivoire (ARSIP CI), en partenariat avec le projet SWEED (Autonomisation de la femme et du dividende démographique dans le Sahel).

Cette Journée a été également organisée en collaboration avec la direction régionale de la Femme, de la Famille et de l’Enfant. Afin de promouvoir et vulgariser les droits de la femme, la juriste Gbahouo Épiphanie a eu la charge de faire connaître aux femmes, leurs droits. Une vingtaine de femmes ont été reçues par la Clinique juridique. Elles ont été écoutées et orientées relativement à leurs préoccupations.

Pour ce qui est de santé de la famille, de la femme et de l’enfant, des sages-femmes dont Kra Véronique de la maternité Bélé et Kouamé Yvette de l’hôpital général de Boundiali, ont sensibilisé les femmes sur l’usage des produits contraceptifs. Elles ont insisté sur le fait que ces produits n’ont aucun effet secondaire contrairement aux préjugés véhiculés par les populations.

Plutôt, ils contribuent au bien-être et à la santé de la femme et de l’enfant pour un développement assuré de la population. Ces produits contraceptifs qui sont de plusieurs types permettent à la famille d’observer un planning familial correct et sécurisé. Il y en a de plusieurs périodes allant de trois mois à cinq ans, ont-elle assuré.

Au total, 51 femmes consultées le 11 mars 2022 par les sages-femmes, ont été placées sous produits contraceptifs, gratuitement. Les femmes ont salué cette initiative et encouragé l’ONG ARSIP à étendre ses actions sur plusieurs localités.