Eléphants: Koné Arouna signe la lettre de licenciement de Beaumelle

L’ancien attaquant ivoirien, Koné Arouna, a sévèrement critiqué le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, après la débâcle de ses poulains à Wembley.

Koné Arouna: ‘’Patrice Beaumelle a du mal à mettre un système de jeu en place''

Invité sur les antennes de La 3, l’ancien attaquant des Eléphants de Côte d’Ivoire, Koné Arouna, a jeté un regard critique sur la prestation des Eléphants, battus mardi par l’équipe d’Angleterre sur le score de 3 buts à 0. L’enfant d’Anyama a, dans un premier temps, déploré un manque de communication au niveau de l’équipe ivoirienne. ‘’Il y a un manque de concentration et c’est su; et ça, ce n’est pas normal pour une équipe. Déjà même à la base, en équipe nationale, les joueurs se connaissent. Donc je ne sais pas d’où vient ce manque de communication quand ils sont sur le terrain … Les buts qu’on prend ces deux derniers matchs, mais c’est des manques de communication. Quand le gardien et les défenseurs dans l’axe, se parlent, il y a des buts qu’on ne prend pas, et ce manque de communication nous fait encaisser des buts à la dernière minute‘’, a indiqué Koné Arouna qui estime que le sélectionneur n’est pas exempt de reproches.

‘’Individuellement (…) ça, c’est le rôle de l’entraîneur de trouver les voies et moyens pour que l’équipe joue collectivement, et ça tout le monde le dit. Ce n’est pas quelque chose qui est caché, ça fait très mal de faire jouer Haller qui aujourd’hui se retrouve à la pointe de l’attaque sans occasion. Il n’arrive même pas à toucher une balle dans les 16 mètres, mais il marque comment? Et ça, c’est à l’entraîneur de régler ça’’, a-t-il ajouté.

Poursuivant, Koné Arouna a révélé un problème au niveau du système de jeu des Eléphants. ‘’J’ai remarqué depuis un bon moment que l’entraîneur a du mal à mettre un système de jeu en place, c’est-à-dire, avoir une identité. On n’a pas, on essaie à chaque fois de s’adapter aux équipes adverses, mais on a du mal‘’, a enfoncé Koné Arouna.