Kasséré: Comment OZAS veut implémenter le modèle Ouattara

Le Juriste philanthrope, Ouattara Zana Siaka dit OZAS, a décidé de s’investir à fond dans le développement de Kasséré, ville de la Région de la Bagoué, District des Savanes, située au Nord de la Côte d’Ivoire, dans le département de Boundiali dont elle est l’une des sous-préfectures avec Ganoani, Gbon, Kolia, Sianhala et Siempurgo.

Ouattara Zana Siaka dit OZAS: « Allons à Kasséré »

Né à M’Bengue, à une centaine de kilomètres de Kasséré, dans le département de Korhogo, son père était fonctionnaire à Mankono. Il découvre Kasséré à 12 ans lorsqu’il quitte Mankono pour aller au lycée moderne de Tengrela. En grandissant, OZAS est frappé par les conséquences du retard infrastructurel de Kasséré, dues à son enclavement. « L’enclavement de Kasséré a eu un impact négatif sur son développement », regrette-t-il.

Or, cette sous-préfecture de 17 villages, riche de son potentiel à la fois humain, cultuel, culturel et cultural, est une zone de grande production de coton. On y cultive aussi de l’arachide, du maïs, des mangues et de l’anacardier est en plein essor. Une zone également très propice pour l’élevage des ovins et des bovins. OZAS a un sens aigu de l’observation. Cet atout divin lui confère des capacités d’écoute et de communication pour son équation personnelle qui se résume en sa passion de servir sa collectivité locale. C’est pourquoi, à travers son Projet de Société baptisé « Allons à Kasséré », Ouattara Zana Siaka initie depuis un certain temps, un ensemble de projets de développement au profit de sa communauté.

« Je veux unir les filles et les fils de Kasséré autour d’événements fédérateurs d’énergies positives pour une meilleure mutualisation de nos forces et rattraper notre retard sur le développement. Pour y arriver, nous « allons à Kasséré » pour y implémenter le modèle de développement et de leadership du Président Alassane Ouattara. C’est-à-dire que nous nous inscrivons ainsi à l’Ecole Ouattara », a-t-il déclaré. Rappelons que Ouattara Zana Siaka a parrainé, en août 2021, l’une des éditions de la Journée socio-culturelle et sportive de Kasséré.

Dans sa dynamique de développement, des infrastructures scolaires ont été réhabilitées comme promis si les élèves et étudiants de l’Association des Elèves et Etudiants de Kasséré (AEEK) obtenaient de meilleurs résultats au cours de l’année scolaire 2020-2021. Aussi, à la faveur de la dernière édition de la célébration de la Journée Internationale des Droits de la femme, le 08 mars dernier, cet AS du développement a-t-il offert aux femmes de sa localité une cérémonie grandiose et mémorable au cours de laquelle il était représenté par son épouse. « Allons à Kasséré » !

