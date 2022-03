CEDEAO: Le CRESMAO ouvre officiellement son siège à Abidjan

Le général Francis Behanzin de la CEDEAO et le Ministre des transports ont échangé, mercredi sur le fonctionnement du Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’ouest (CRESMAO).

Créé depuis le 31 juillet 2018, le siège du CRESMAO sera inauguré ce jeudi 31 mars par la CEDEAO

Le Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’ouest (CRESMAO) basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sera officiellement inauguré, jeudi 31 mars 2022, lors d’une cérémonie organisée par la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) en collaboration avec le Gouvernement ivoirien.

A l’agenda de la journée d’inauguration, figure la remise de souvenirs (Plaquettes) au personnel intérimaire sortant mis à la disposition du CRESMAO par le Gouvernement ivoirien.

En prélude à cet événement, la délégation de la CEDEAO conduite par son commissaire des affaires politiques, paix et sécurité, le général Francis Behanzin, a échangé, mercredi 30 mars 2022, avec le ministre des Transports, Amadou Koné, sur le fonctionnement du CRESMAO.

M. Behanzin a informé le ministre des Transports que la Côte d’Ivoire doit procéder à la nomination d’un directeur général adjoint du centre ainsi que d’autres personnels administratifs et le transfert du siège à Grand-Bassam. Il a dit compter sur le membre du gouvernement pour trouver une solution aux dites préoccupations.

En retour, le ministre Amadou Koné a rassuré ses hôtes de l’engagement du gouvernement ivoirien à traiter de façon diligente toutes les préoccupations relevées. Il s’est réjoui de la construction de ce siège en Côte d’Ivoire, un engagement pris par le pays lors de la 47ème session ordinaire des chefs d’Etats et de gouvernement de la CEDEAO, le 19 mai 2015 à Accra.

Créé par décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement le 31 juillet 2018, le CRESMAO est un outil essentiel de la mise en œuvre de la Stratégie maritime intégrée de la CEDEAO (SMIC) adoptée le 29 mars 2014.

De manière spécifique, le centre est placé sous l’autorité du commissaire chargé des Affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEDEAO. Il assure la gestion et le partage de l’information, la veille opérationnelle, la coordination en cas de crise ainsi que la formation et le renforcement des capacités.