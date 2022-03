Coco Emilia indésirable sur Life Tv: Fabrice Sawegnon s'explique

De nombreux internautes ivoiriens ont exprimé leur mécontentement après que la chaîne Life Tv a annoncé le passage de l'influenceuse camerounaise Coco Emilia à l'émission Life week-end. Les explications de Fabrice Sawegnon.

Coco Emilia au cœur d'une nouvelle polémique sur la toile

L'influenceuse camerounaise, Coco Emilia, ou encore Biscuits de mer sera ce vendredi sur le plateau de l'émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv. Cette information dévoilée par le média, n'est pas du tout appréciée par de nombreux internautes ivoiriens qui ont toujours en mémoire les propos tenus par l'influenceuse camerounaise lors de la guéguerre qui a opposé les supporters camerounais et ivoiriens durant la Can 2021 au Cameroun.

'' Vous n'allez pas inviter des individus mal--inten--tion--nés comme cette demoiselle qui s'est permise de dire que LA CÔTE D'IVOIRE N'APPARTIENT PAS AUX IVOIRIENS MAIS AUX ÉTRANGERS. Je vais vous épargner d'autres propos de femme trou--blée en quête d'affection qui a cru bon de choisir l'affaire de la CAN pour se remonter un moral in--exis--tant... Life TV, svp, IL FAUT RESPECTER LA CÔTE D'IVOIRE... Comme LA CÔTE D'IVOIRE N'APPARTIENT PAS AUX IVOIRIENS MAIS AUX ÉTRANGERS, on ne veut plus d'un ÉTRANGER de plus...'', a lâché le blogueur Franck Zoro Bi Ballo.

De son côté, le premier responsable de la chaîne Life Tv, Fabrice Sawegnon, a apporté des explications sur cette invitation de Coco Emilia.

'' Je vous souhaite la bienvenue sur la télé sans filtre. Chez nous, on ne censure pas les personnes avec lesquelles on ne partage pas les mêmes opinions. Chez nous, on ne juge personne de façon péremptoire et définitive. Chez nous, on offre à chacun une deuxième chance ( que celui qui n’a jamais péché lève la main). Chez nous, on recevra Coco et on lui posera les bonnes questions et on essaiera de comprendre, tel est notre rôle. Nous ne sommes pas le tribunal, nous sommes la télé sans filtre'', a indiqué le big boss de Life Tv dans un message posté sur la toile.