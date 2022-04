CPI: Les grandes leçons de l'acquittement de Laurent Gbagbo

Il y a un an, à la Cour Pénale Internationale (CPI) de la Haye, Le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé étaient définitivement acquittés des charges qui pesaient sur eux et également lavés de l’opprobre qu’on a voulu mettre sur eux.

La grande joie et l’immense plaisir compréhensibles qu’ont éprouvés les ivoiriens, étaient à la dimension du doute qui était le leur, face à la machination mise en branle pour définitivement écarter ces deux personnalités de l’échiquier politique ivoirien. Avec du recul, et avec cet acquittement obtenu sans avoir eu à présenter les témoins de la défense, on peut juste s’exclamer : quel gâchis !

Ou comme le disent les ivoiriens, « tout ça pour ça » ! Dix années de prison, dont plusieurs consacrées à un procès qui n’aurait pas dû se tenir, des fuites en avant et des manœuvres dilatoires pour faire s’étirer ce procès en longueur, et arriver à un tel résultat, cachent certainement un but à atteindre : Eliminer Laurent Gbagbo de l’espace politique ivoirien.

A défaut d’avoir pu le tuer par les bombardements intensifs auxquels il a été soumis, le but fixé a été poursuivi autrement, en instrumentalisant l’ONU, les organisations sous régionales africaines, la CPI et le Procureur Ocampo puis son successeur Fatou Bensouda, à l’effet de réussir au plan judiciaire l’éloignement de Gbagbo du champ politique ivoirien, là où l’élimination physique n’a pas prospéré.

Ouattara a « régné » dix ans années durant sans encombre

Dix années d’absence de Gbagbo sur l’échiquier politique ivoirien, ont permis à M. Ouattara aidé en cela par ses appuis occidentaux, de faire le vide autour de lui. Il a « régné » dix ans années durant sans encombre, emprisonnant ses opposants (...) et a réussi à déconstruire et à affaiblir les partis politiques de l’opposition.

Il s’est même offert un troisième mandat en dépit de la constitution qui ne l’y autorisait pas. Sur ce plan, on peut affirmer sans risque de se tromper, que pour ces dix années écoulées, l’objectif a été atteint, tel que voulu par les appuis extérieurs de M. Ouattara, la France en tête.

Dans leurs calculs, ils ont certainement tenu compte du facteur temps qui devait jouer en défaveur de Laurent Gbagbo à sa libération. C’est un truisme de dire que l’homme n’est plus jeune, l’on pense qu’avec le temps, il sera assez usé pour ne plus pouvoir continuer en politique.

Une nouvelle ère s’ouvre assurément en Côte d’Ivoire

La sournoise et subtile campagne entamée pour faire passer l’idée de la nécessité de passer le flambeau à une nouvelle génération rentre bien dans ce cadre-là. Mais dans les projections politiques, de nombreux paramètres sont difficilement cernables et maîtrisables, au point d’être certain que ce qui est projeté, est ce qui adviendra. Pour preuve, le pouvoir qui devrait être transmis à M. Gon Coulibaly, ne le sera jamais, parce que la projection de la disparition de ce dernier n’était pas maîtrisée encore moins envisagée.

Avec la libération de Gbagbo et son retour sur le champ politique ivoirien, une nouvelle ère s’ouvre assurément en Côte d’Ivoire. La vie d’un homme politique comme Laurent Gbagbo, est comme le cours d’un fleuve : des rapides et des chutes jalonnent son parcours, mais ne l’empêchent nullement d’atteindre son embouchure.

Pour de nombreux ivoiriens, les tribulations de Laurent Gbagbo depuis le 11 avril 2011 contiennent une symbolique et une charge spirituelle que les croyants ont dû appréhender : parti et humilié avant un dimanche des Rameaux, il a été rétabli et élevé trois jours après un autre dimanche des Rameaux, et à quelques jours du dimanche de Pâques, jour de la résurrection. Et pour Gbagbo, s’il y a eu un soir en Eburnie, il y aura assurément un matin et l’ivraie sera séparée du vrai.