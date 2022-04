Titrologie: Adama Bictogo envoie un message fort à Amadou Soumahoro

Depuis le perchoir de l’Assemblée nationale, le vice-président de l’institution, Adama Bictogo salue l'ouverture de la session ordinaire dans un esprit de paix et adresse un message d’union aux cadres du parti au pouvoir pour ne faire aucune place à la division au sein du RHDP. Une déclaration reprise globalement dans les parutions de ce samedi 02 avril 2022 en Côte d’Ivoire.

Titrologie ou revue de presse ivoirienne: Adama Bictogo plus que jamais confiant

Assurant l'intérim du président de l’Assemblée nationale, le vice-président Adama Bictogo a présidé, le vendredi 1er avril, l'ouverture de la session ordinaire de la chambre basse du Parlement ivoirien.

A compter de ce jour, et jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre, les députés vont examiner les différents projets et propositions de loi à eux soumis. Deja, 24 projets de lois sont déposés sur le la table des députés, informe Fraternité Matin.

Prononçant le discours d’ouverture, Adama Bictogo s'est dit honoré de la présence parmi les élus, d’éminentes personnalités qui rehaussent l’éclat de cette cérémonie avec le Premier Ministre Patrick ACHI, représentant Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire.

Selon le journal gouvernemental, soutenu par Le Patriote et bien d’autres, Adama Bictogo a réitéré l’absolu devoir des députés et de la classe politique à consolider la paix et le développement.

Il est plus que jamais nécessaire de surmonter nos différences, et de faire prévaloir l’intérêt supérieur de la nation, dira le Secrétaire Exécutif du RHDP.

Le contexte actuel ne devrait accorder aucune place à la division, rapporte L’Essor ivoirien, quand le quotidien L’Inter lève un coin de voile sur les raisons de l’absence du président de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, rentré au pays depuis quelques jours après un séjour à l’etranger pour des soins médicaux.