Le Père Daloa se prosterne devant le roi 12 12: Hassan Hayek dépité

Le père Daloa a réservé un accueil spectaculaire au Roi 12 12, vendredi à l'aéroport d'Abidjan. Un accueil qui suscite de nombreuses réactions dont celle de Hassan Hayek.

Hassan Hayek: ''On ne se prosterne que devant son créateur''

Le père Daloa, considéré comme l'une des célébrités du web en Côte d'Ivoire, s'est livré à un spectacle assez déshonorant vendredi 1er avril 2022 à l'aéroport international Félix Houphouët Boigny d'Abidjan.

Parti accueillir le riche malien Le Roi 12 12, il s'est mis à ramper à quatre pattes, comme pour montrer son émotion de se retrouver en face du riche acteur du showbiz au Mali.

La vidéo de cette scène a été postée sur les réseaux sociaux suscitant de nombreuses réactions dont celle de Hassan Hayek qui n'arrive pas à comprendre comment un homme peut se prosterner ainsi devant son semblable.

'' Le père daloa ! J'espère que tu es conscient de l'acte que tu viens de poser ! J'ai cru comprendre que tu as des enfants ! J'ose croire qu'ils sont à l'école ! J'espère que tu mesures la portée des réseaux sociaux et l'impact que ça aura sur tes enfants lorsqu'ils se retrouveront parmis leurs amis ! J'espère qu'ils ne seront pas sujets de moqueries à cause de tes comportements !'', a déploré Hassan Hayek.

Puis d’ajouter: ''Comment ramper comme un insecte au sol devant des êtres humains à l'intérieur d'un aéroport international bondé de monde pour accueillir un autre être humain!? Le père daloa reprend toi car ces vidéos te suivront désormais toute ta vie et feront tâche dans le futur aussi pour tes enfants !On ne se prosterne que devant son créateur ! Aujourd'hui après avoir vu cette vidéo qui passe en boucle sur les réseaux sociaux ,je n'ai malheureusement pas m'empêcher de penser à tes enfants et à la position honteuse dans laquelle tu les mets !".