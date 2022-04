Sécurité maritime dans la CEDEAO: Voici la principale mission du CRESMAO

Le Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’ouest (CRESMAO) basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, a été officiellement inauguré, jeudi 31 mars 2022, lors d’une cérémonie organisée par la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), en collaboration avec le Gouvernement ivoirien.

Le CRESMAO attend son nouveau DG adjoint et du personnel additionnel

Cette cérémonie inaugurale s’est déroulée sous la présidence du Général de Corps d’Armée, Vagondo Diomandé, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d’Ivoire, représentant le Premier Ministre Patrick Achi. Il avait à ses côtés le Ministre des Transports, Amadou Koné.

Elle a été marquée par la remise de Plaquettes au personnel intérimaire sortant mis à la disposition du CRESMAO par le Gouvernement ivoirien, par la coupure du ruban inaugural suivi de la visite des locaux et a pris fin sur une conférence de presse animée par le chef de la délégation de la CEDEAO conduite par son commissaire des affaires politiques, paix et sécurité, le général Francis Behanzin.

Vagondo Diomandé, est revenu sur les raisons qui ont motivé la création de ce centre. "Face aux menaces sécuritaires dans l’espace maritime du Golfe de Guinée, le sommet de Yaoundé du 23 au 25 juin 2013 a consacré la mise en place d’une architecture de sécurité et de sûreté maritime commune à trois entités régionales, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et la Commission du Golfe de Guinée.

La signature de la Stratégie Maritime Intégrée de la CEDEAO (SMIC), le 27 mars 2014 à Yamoussoukro lors de la 44ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat, traduit la volonté des états-membres de la CEDEAO de mutualiser leurs efforts pour un espace maritime plus sécurisé", a-t-il rappelé.

Depuis plusieurs années , la région du Golfe de Guinée connaît une hausse inquiétante de l’insécurité maritime mettant en péril les échanges commerciaux des pays riverains de cette région. Les actes de piraterie et d’attaques à mains armées contre le trafic maritime, menacent également le développement des pays membres.

Selon le Représentant du chef du Gouvernement ivoirien, ces actes ne se limitent pas à la piraterie, à la pêche illicite et à la pollution, mais au spectre des dangers sur la mer, qui s’étend aux trafics de drogue, d’armes, traites des personnes, et au terrorisme etc…

"Afin de contenir ces fléaux, la Côte d’Ivoire a élaboré une Stratégie de l’Action de l’Etat en Mer qui s’inscrit dans le cadre de l’Architecture de Yaoundé ; cadre de coopération, de collaboration et de coordination de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée'', a-t-il fait savoir.

La nomination d’un directeur général adjoint du centre ainsi que d’autres personnels administratifs et le transfert du siège à Grand-Bassam sont attendus, a fait savoir le général Francis Behanzin.

Le président de la Commission des Affaires politiques, paix et sécurité de la Cedeao a indiqué que ce centre est l’organe de coordination, c'est-à-dire la faîtière des quatre zones de sécurité maritime réparties entre les quinze États.

« Le Cresmao est là pour travailler avec les autres centres et coordonner avec le centre interrégional basé à Yaoundé pour avoir une meilleure sécurisation de nos eaux territoriales », précise-t-il. Il a dit compter sur le membre du gouvernement pour trouver une solution aux dites préoccupations.

Le ministre Amadou Koné a rassuré ses hôtes de l’engagement du gouvernement ivoirien à traiter de façon diligente toutes les préoccupations relevées. Il s’est réjoui de la construction de ce siège en Côte d’Ivoire, un engagement pris par le pays lors de la 47ème session ordinaire des chefs d’Etats et de gouvernement de la CEDEAO, le 19 mai 2015 à Accra.

Créé par décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement le 31 juillet 2018, le CRESMAO est un outil essentiel de la mise en œuvre de la Stratégie maritime intégrée de la CEDEAO (SMIC) adopté le 29 mars 2014.

De manière spécifique, le centre est placé sous l’autorité du commissaire chargé des Affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEDEAO. Il assure la gestion et le partage de l’information, la veille opérationnelle, la coordination en cas de crise ainsi que la formation et le renforcement des capacités.

