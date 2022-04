Victime d’AVC, le comédien Gbizié Zoumana entre la vie et la mort

Le talentueux comédien ivoirien Troupa Gbizié Zoumana alias Zoumana n'est pas au mieux de sa forme. Très malade actuellement, il a véritablement besoin d'aide pour ses soins de santé. Le témoignage de sa femme.

SOS pour le comédien Gbizié Zoumana

Le comédien ivoirien Troupa Gbizié Bruno, plus connu sous le pseudonyme Zoumana, qui s'est illustré pendant plusieurs années, dans la série "'Faut pas fâcher '' , a disparu des écrans depuis un moment. Et pour cause, l'homme n'est pas au mieux de sa forme.

A en croire son épouse, Liliane Aka-Gbizié, interrogée par le site radarpress, samedi 2 avril 2022, le comédien a été victime d'un accident cardiovasculaire (AVC) il y a deux ans, et depuis lors, il s’est retranché en famille à Anyama-Adjamé, où il continue son traitement.

Incapable de s’exprimer correctement en plus de sa mobilité qui est désormais très réduite, cet illustre comédien ivoirien a aujourd'hui besoin de l’aide de personnes de bonne volonté.

« Mon mari souffre d’une crise d’AVC. Il n’a pas des membres de son corps paralysé. Mais il a la mobilité très lente. Il fait les choses au ralenti et ce n’est pas la fougue qu’on lui connait. Il a des troubles de mémoire. Lorsqu’il veut parler, on a l’impression que sa langue est lourde dans sa bouche », a confié son épouse qui a également révélé avoir bénéficié, du bureau des églises des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, d’une aide financière de 500 mille FCFA, ce qui a permis au comédien de suivre un traitement dans une clinique chinoise à Yopougon.

« C’est le bureau national de l’église des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire qui nous a remis la somme de 500.000f pour nous aider. Cela permettait de suivre son traitement dans une clinique chinoise à Yopougon. Mais aujourd’hui, nous sommes à bout de souffle », a expliqué Liliane Aka-Gbizié.

Puis d'ajouter: « Nous demandons toujours de l’aide. Nous avons fait ce que nous pouvons. Nous sommes allés dans une clinique chinoise où on le traitait tout doucement. Les médicaments et le déplacement coûtent chers. Sinon, le traitement était bon », a-t-elle fait savoir.