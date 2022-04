Dr. Midékor Gonébo livre les clés pour avoir un foyer réussi dans le mariage

Mariée depuis bientôt 15 ans et mère de 4 enfants, Dr. Midékor Gonébo, auteure du livre intitulé « Être une épouse selon la vision de Dieu », a révélé des secrets pour réussir son foyer.

Dr. Midékor Gonébo: "On ne se marie pas pour devenir heureux"

Dr. Midékor Gonébo est mariée depuis bientôt 15 ans et mère de 4 enfants. Elle est l'auteure du livre intitulé « Être une épouse selon la vision de Dieu ». Depuis vingt ans, cette monitrice d’école de dimanche porte le fardeau de l’évangélisation des enfants. Au cours d'une conférence sur le thème central : « La vision de Dieu pour le mariage », tenue samedi 02 avril 2022 à Abidjan-Cocody, Dr. Midékor Gonébo a livré des clés pour avoir un foyer réussi dans le mariage.

L’auteure, par ailleurs chirurgienne pédiatre au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody, a communiqué autour des sous-thèmes « Et Dieu créa la femme » et « Alors l'éternel sera mon Dieu ». L’enseignante-chercheure à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), a interpellé les femmes sur un fait important. « On ne se marie pas pour devenir heureux. Le foyer est un jardin qu'on cultive. C'est la fondation qui fait s'épanouir un foyer. Le jardin, c'est vraiment le symbole de notre communion et notre intimité avec Dieu. La qualité de notre foyer est à l'image de l'intimité qu'on a avec Dieu. Si un foyer est debout, c'est la femme », a averti la conférencière.

Dr. Midékor Gonébo a indiqué qu'il est fondamental de comprendre le projet de Dieu pour le mariage pour pouvoir être en accord avec ce projet. Selon elle, ce projet c'est de cultiver le "jardin", le garder et se multiplier. « Quand on a cette bonne compréhension de sa vision, on rentre dans sa vision et on peut réussir son mariage. C'est comme quand on achète un médicament, on a besoin de la notice. Le mariage est une institution divine. Si le mariage a un propriétaire, son propriétaire c'est Dieu », a-t-elle dit.

La conférencière a confié que l'unité dans le foyer doit être cultivée à trois niveaux: le corps, l'âme et l'esprit. « Dans le mariage, votre corps appartient à l'autre. Pour conserver cette unité du corps ou unité physique, il faut passer du temps avec l'autre. Pour l'unité de l'âme, il faut partager vos émotions, vos joies, vos peines, votre être intérieur. Monsieur ou Madame doit être votre seul(e) et unique confident(e) », a expliqué Dr. Midékor Gonébo.

L’auteure a clarifié un point sur l’unité de l’esprit. « Dieu a mis une puissance dans l'unité de l'esprit. C'est important de se marier avec quelqu'un avec qui on a la même conviction spirituelle. Mais il y a des exceptions. Les trois unités c'est très important. Ce n'est pas un acquis. Dans un foyer où deux époux sont vraiment unis, ils peuvent accomplir de grandes choses », a révélé l’auteure.

Au total, dans son exposé, Dr. Midékor Gonébo s'est appuyée sur plusieurs références et versets bibliques dont Genèse 2 : 15, Genèse 2 : 18, Genèse 2 : 23, Genèse 2 : 24, Genèse 1 : 27-28, Éphésiens 1 : 10, Genèse 28 : 13-15, Genèse 28 : 20-21, Genèse 32 : 27, Genèse 35 : 3 et 5, ainsi que Proverbes 18 : 22, entre autres. Son livre s'adresse principalement aux femmes.