Amadou Soumahoro offre 50 tonnes de sucre et de riz aux musulmans

Le Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Amadou Soumahoro, assiste la communauté musulmane de plusieurs localités avec un important don en vivres en ce début du mois de jeûne du Ramadan.

Carême musulman: Amadou Soumahoro soulage les fidèles de Séguéla, Korhogo et de Divo

Au cours d’une cérémonie organisée dimanche 3 avril 2022 à la préfecture de Séguéla, le Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Amadou Soumahoro, a fait don de 50 tonnes de sucre et de riz aux communautés musulmanes du district autonome du Woroba, de Korhogo et de Divo pour leur apporter son soutien en cette période de Ramadan.

« Par ce geste, le Président de l’Assemblée nationale voudrait apporter son soutien, son assistance aux parents qui n’ont eu de cesse de prier pour lui », a déclaré son conseiller technique, Koné Ibrahim, avant que le directeur des affaires administratives et financières (DAAF), Méité Adama, ne remette un échantillon de la donation au préfet de Séguéla, Diarrassouba Karim. Il a profité de l’occasion pour exprimer la gratitude d’Amadou Soumahoro au Président Alassane Ouattara qui, selon lui, n’a ménagé aucun effort pour le soutenir pendant son séjour médical à l’extérieur du pays.

Le district du Woroba, constitué des régions du Worodougou, du Béré et du Bafing, bénéficie de 30 tonnes de riz et de sucre quand les villes de Korhogo et de Divo se partagent le reste des 20 tonnes. « Merci au Président Amadou Soumahoro pour ce geste. Nous prions pour lui et pour le Président Alassane Ouattara pour qu’ils se portent toujours bien », s’est exprimé l’imam principal de la grande mosquée de Séguéla, El Hadj Bakayoko Aboubacar, au nom des bénéficiaires.

Le don de sucre et de riz aux fidèles musulmans par Amadou Soumahoro se fait depuis des années. L’an dernier, ce furent 20 T qui ont été distribuées aux populations de Séguéla. Outre la communauté musulmane, le Président de l’Assemblée nationale assiste également les fidèles des autres confessions religieuses. Ce fut le cas des catholiques de la ville de Séguéla qui ont bénéficié de cinq tonnes de riz de sa part à l’occasion du carême chrétien.