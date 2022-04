Coco Emilia fait de nouvelles confidences sur sa relation avec Dj Arafat

L'influenceuse camerounaise Coco Emilia a fait des révélations assez surprenantes sur ses rapports avec feu Dj Arafat.

Ce qu'il s'est passé entre Coco Emilia et feu Dj Arafat

Invitée le vendredi dernier à l'émission Life week-end sur la chaîne Life Tv, l'infleunceuse camerounaise Coco Emilia s'est prononcée sur l'origine d'un de ses sobriquets ''Biscuit de mer'''. Et contre toute attente, elle a révélé que c'est feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat qui lui a attribué ce pseudonyme.

"Je me rappelle un jour: nous étions tous ensemble: DEBORDO, ARAFAT et moi; et je crois qu'Arafat avait un show case et il me dit: tes histoires de mammy water là, c’est fini. Vous savez, à l’époque, on m’appelait Mammy water, un nom qu’on m’a attribué sur internet. Puis le feu Arafat dit: tu es maintenant biscuit de mer. Je lui demande pourquoi et il dit: tu sais le biscuit, ça fond facilement et c’est délicat et imagine ça dans la mer. C’est pour dire que tu es un trésor caché... donc il me qualifiait et puis c’est resté", a-t-elle confié.

Des révélations qui montrent que l'influenceuse camerounaise et le big boss de la Yorogang ont été proches à un moment donné. Ce qui amène de nombreux internautes ivoiriens à s'intéresser sur la nature des relations entre nos deux célébrités.

''Arafat dj a dit à sa femme: comme moi je m'appelle Beerus Sama, désormais toi tu seras Carmen Sama et elle est devenue star avec ce pseudonyme. Il a appelé aussi Coco Emilia, biscuit de mer et ça lui a fait traversé des frontières, Yôrô tu es un chef. Mais je dis oh, Arafat et toi, il y avait quoi au juste (...)'', a interrogé un internaute, quand un autre écrivait: ''Pour savoir qu'un biscuit peut fondre dans la mer, il faut l'avoir essayé. Merci Arafat. Tu étais né avant ton temps. Repose en paix''.