Congés anticipés de Pâques: Comment l’UP-EPS d’ Agboville a anticipé

En vue de développer et perfectionner des capacités motrices, d'éduquer à la santé et à la sécurité, éduquer à l’autonomie et à la responsabilité et de compléter des apprentissages dans un environnement scolaire apaisé et joviale, l’Unité pédagogique des professeurs d’éducation physique sportive (l’UP-EPS) d’ Agboville, a initié le vendredi 31 mars 2022, la première édition des finales des activités inter établissements.

​ Agboville : Des activités sportives et culturelles pour égayer les élèves à la veille des congés de Pâques

L’apothéose de cette activité a enregistré la présence de la fondatrice et présidente de l’ONG Ahika Moayé et du manager d’artistes, José Touré, au sein du lycée moderne 2 d’ Agboville. « L’UP-EPS vise à rassembler les élèves afin de leur permettre de pratiquer les activités dites mineures et de les canaliser afin de se détourner des congés anticipés, grèves, délinquance et la consommation de drogue en les occupant sainement », a expliqué Boulo Serge Hilaire, animateur de l’UP-EPS Agboville.

L’objectif, selon le professeur d’EPS au lycée moderne 2 d’ Agboville, est de permettre aux apprenants de s’égayer et de s’occuper sainement. Les phases finales qui portaient sur le football, le basketball, le handball, l’athlétisme, le lancer de poids, la vitesse, la gymnastique et la danse ont permis de récompenser 03 élèves par niveau et par école au premier et second cycles dans les catégories filles et garçons. Ainsi, les résultats au niveau des écoles du secondaire privée et public de la commune d’Agboville, se présentent comme suit :

 le collège Eden est venu à bout de l’Institut de formation et de gestion appliquée(IFGA) 3 #1 ;

 Lancer de poids (1er cycle)

Filles : Fofana Dongui, 8,50m du Lycée moderne 2 d’Agboville ;

Garçons : Assamoi Boni Léonce, 14,30m du lycée moderne 2 d’Agboville ;

 Lancer de poids (2e cycle)

Filles : Boka Money Anna, 8,10m du lycée modern 3 d’Agboville

Garçons : Bindé Dongo Jean-Paul, 12,20m du collège Eyémon

 Course de vitesse (1er cycle)

Filles : Coulibaly Fatou, 08,95 secondes du collège Jacques Aka



Garçons : Esso Téti Narcisse, 07,63 secondes de l’Institut Nakoi ;

 Course de vitesse (2e cycle)

Filles : Kouassi Amenan, 08, 03secondes du collège Atté Yavo

Garçons : Traoré Syndou, 09,23 secondes du lycée moderne 3 d’Agboville

 Gymnastique (1er cycle)

Garçons : 6e et 5e, Koffi Henri Charles, 6,91 pts du Collège Atté Yavo

Filles en 4e et 3e, Etchéka Ahemon Cynthia, 31,16 pts de l’Institut Nakoi

Garçons : 4e et 3e, Abbé Josias Mardochée garçons, 34,5 pts de l’Institut Nakoi

 Gymnastique (2e cycle)

Filles : Amani Okpobé Marie, 33, 50 pts du lycée moderne 1 d’Agbovlle

Garçons ; Koui Raoul, 30,66 pts de l’IFGA

 L’Institut Nakoi a occupé la première place au niveau de la danse avec 29,66 pts.

« Maintenir les élèves dans un cadre éducatif adéquat parce que le sport peut les aider à gagner leur vie tout en prenant leurs études au sérieux. Aux parents, nous leur demandons de nous encourager en laissant leurs enfants venir aux entrainements. Qu’ils nous viennent aussi en aide afin de nous permettre de mener à bien ces activités et faire mieux les prochaines fois. Il en est de même pour les autorités administratives et politiques de la ville afin que cela puisse se pérenniser », a plaidé Boulo Serge Hilaire, en présence de la direction régionale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation et de la direction régionale des Sports et du Développement de l’Économie sportive.

« Continuer à aller à l’école tout en pratiquant le sport, est bon. Soyez surtout obéissants aux enseignants et aux encadreurs. Si notre pays continue d’avancer dans le bon sens, c’est tout à votre avantage. Alors chers enfants, chers élèves, nous vous demandons de mettre un point d’honneur sur le respect des ainés pour bénéficier de leurs bénédictions. Affrontez-vous dans un esprit de fair-play et de fraternité car c’est à partir de la paix que le développement se construit », a réitéré José Touré au nom des partenaires.

Tizié TO Bi

Correspondant régional