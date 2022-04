Motsepe (CAF): “La Côte d’Ivoire va organiser la meilleure des CAN "

En visite en Côte d'Ivoire depuis ce lundi, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a réaffirmé sa confiance au pays de Didier Drogba à relever le défi de l’organisation de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023).

CAN 2023: D'excellents échanges entre Alassane Ouattara et Patrice Motsepe, Président de la CAF

« Nous avons confiance que la CAN 2023 que vous allez organiser ici en Côte d'Ivoire sera la meilleure CAN qui n'ait jamais été organisée en Afrique”, a soutenu le patron de la CAF, à sa sortie d’audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara, lundi 04 mars à Abidjan.

Reçu successivement par le Premier ministre, Patrick Achi, et le président de la République, Alassane Ouattara, le président de la CAF a dit sa confiance quant au succès que sera la CAN 2023 qui sera disputée en Côte d’Ivoire.

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a salué d’excellents échanges avec M. Patrice Motsepe, Président de la CAF. “C'est avec fierté que nous accueillerons en Côte d'Ivoire la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football. Nous sommes mobilisés pour faire de la CAN 2023 un grand succès !”, a-t-il réagi sur sa page Facebook.

À son audience avec le président Ouattara, le président de la CAF, Patrice Motsepe était accompagné par le ministre ivoirien de la Promotion des Sports et du Développement de l’Économie sportive, Paulin Claude Danho, le président du Comité d’organisation de la CAN (COCAN), Albert François Amichia, et la présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de Football (CONOR FIF), Mariam Dao Gabala.