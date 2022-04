Côte d'Ivoire: La CAF ouvre ses bureaux à Abidjan pour la CAN 2023

Journée charnière pour la Côte d'Ivoire, hôte de la CAN 2023. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, en visite dans le pays, a inauguré le siège de l’instance africaine de football, ce lundi 4 mars 2022 à Abidjan.

La CAF s'installe en Côte d’Ivoire qui abritera sa 2è Can, 39 ans après la première disputée en 1984

Le président de la Caf conduit une nouvelle délégation d’inspection en Côte d'Ivoire pour évaluer l’avancement des préparatifs de la CAN 2023 et a procédé à l’ouverture de son nouveau bureau à Abidjan pour accompagner le pays hôte et le Comité local d’organisation dans leurs préparatifs.

Situé à la Riviera Bonoumin dans la commune d'Abidjan, le siège de la CAF occupe un immeuble R+4 constitué de 14 appartements de 4 pièces et de 2 open spaces. Cet immeuble est également équipé de 02 dortoirs hommes/femmes autonomes; 01 WC visiteur ; 14 places de parking intérieur; 10 places de parking extérieur; 01 guérite ; 01 débarras; 01 ascenseur et 02 réserves d'eau de 6 000 ml.

Dao Gabala, présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (Fif), a indiqué que cette inauguration doit être assimilée au coup de sifflet qui marque le coup d'envoi de l’organisation officielle de la CAN 2023 en terre ivoirienne.

« Ce bureau satellite est le maillon nécessaire qui augure du travail d’équipe pour la réussite de l’organisation de la CAN 2023 », a-t-elle déclaré. À en croire la présidente du Comité de normalisation, Le bureau de la CAF est le témoignage de la coopération confiante et convergente entre la Côte d’Ivoire et la CAF. « Le bureau satellite va suivre le cahier de charges de la CAF pour l’organisation de la CAN 2023», a-t-elle ajouté.

La Côte d'Ivoire mobilisée pour faire de la CAN 2023 un grand succès

Patrice Motsepe a exprimé sa gratitude au Premier Ministre et au Président de la République pour l’accueil qui lui a été réservé avec sa délégation. « Eu égard de leur passion et leur dévouement, je suis persuadé que la Côte d'Ivoire organisera la meilleure CAN que l'Afrique n'a jamais organisée», a-t-il confié.

Il a par ailleurs indiqué que la CAF soutient le Comité de normalisation de FIF pour des élections crédibles. « Le Président élu sera aussi au service de la CAF », a-t-il soutenu.

Reçu successivement par le Premier ministre, Patrick Achi, et par le président de la République, Alassane Ouattara, le président de la CAF a dit sa confiance quant au succès que sera la CAN 2023 qui sera disputée en Côte d’Ivoire.

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a salué d’excellents échanges avec M. Patrice Motsepe, Président de la CAF. “C'est avec fierté que nous accueillerons en Côte d'Ivoire, la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football. Nous sommes mobilisés pour faire de la CAN 2023 un grand succès !”, a-t-il réagi sur sa page Facebook.