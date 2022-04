Côte d’Ivoire: Le gouvernement initie le "Dimanche de la solidarité"

Madame Logboh Myss Belmonde Dogo, Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, initie le concept « Dimanche de la solidarité » pour exprimer le vivre ensemble, la concorde et la solidarité participative et réparatrice à travers des visites dans les ménages partout en Côte d’Ivoire.

« Dimanche de la solidarité », une œuvre de solidarité envers celles et ceux qui sont dans le besoin

Dimanche de la solidarité : « C’est une initiative pour exprimer la solidarité participative et réparatrice en Côte d’Ivoire » Myss Belmonde Dogo

C’est un concept initié pour visiter des ménages partout en Côte d’Ivoire dans le but de partager des moments de peine mais aussi de joie, dans la solidarité réparatrice et agissante, selon la Ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. A la faveur du tout premier « Dimanche de la Solidarité », la Ministre Myss Belmonde DOGO s’est rendue ce dimanche 03 avril 2022, dans les communes de Yopougon et Koumassi pour traduire la compassion du Gouvernement à deux familles endeuillées ainsi qu’à Treichville, où elle a offert des oreillettes à la patriarche de la famille DIALLO âgée de 103 ans.

Myss Belmonde Dogo a fait savoir que : « ces actions entrent dans le cadre des dimanches de la solidarité que nous aurons deux fois dans le mois pour visiter des familles et communautés afin de parler de Solidarité préventive, participative, réparatrice et agissante ».

La Ministre a par ailleurs indiqué que cette initiative s’inscrit dans la vision d’une Côte d’Ivoire Solidaire, vœu cher au Président de la République Alassane Ouattara. « Comme le dit le Président de la République, aucun ivoirien, où qu'il se trouve, peu importe ses opinions, quel qu'il soit, ne sera laissé pour compte », a indiqué Myss Belmonde DOGO.

La tournée a débuté dans la commune de Yopougon, quartier Sapeurs-pompiers, où la famille Samassi a malheureusement perdu un de leur membre, âgé de 40 ans, dans un incendie le 30 mars dernier. Venue apporter la compassion du Gouvernement, la Ministre Myss Belmonde DOGO a partagé la douleur de la famille endeuillée par ce drame. Au nom du Président de la République, un montant de 1 million 200.000 FCFA et des vivres, a été mis à disposition de la famille du défunt.

« Le geste de la Ministre nous touche profondément et ne nous étonne pas car elle a toujours su exprimer la solidarité du gouvernement auprès des familles vulnérables. Nous ne pouvons que lui dire merci pour le soutien », a fait savoir Mamadou Méité, porte-parole de la famille Samassi.

Après l’étape de Yopougon, le cap a été mis sur la commune de Koumassi, précisément dans le quartier Sicogi 3. La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté et sa délégation se sont rendues au chevet de la famille Dodoz qui a malheureusement perdu 3 de ses membres les 14, 17 et 23 mars dernier des suites de courtes maladies.

Visite chez la famille DODOZ où trois frères sont décédées en l’espace de 10 jours

Au nom de la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, le Chef de Cabinet, Joël Yves KOUADIO, a adressé les mots de réconfort à la famille frappée par ce deuil particulier avant de l’assurer du soutien du Gouvernement. « Il y a des pertes en vie humaine tellement dramatiques qu’elles ne peuvent laisser indifférentes nos autorités, d’où la présence de la Ministre à vos côtés. Perdre trois membres d’une même famille en l’espace de 10 jours constitue une épreuve très difficile. » s’est-il expliqué.

A sa suite, YORO Omer, Porte-Parole de la famille DODOZ a traduit sa reconnaissance à l’endroit de la ministre Belmonde DOGO et au Président de la République pour ce geste. Il a qualifié cette visite d’humaniste. Pour lui, la présence des autorités auprès d’eux, dans ces moments difficiles, apaise un temps soit peu leurs peines. « Nos douleurs ont touché le plus haut sommet de l’Etat et le Gouvernement. C’est vrai que cela ne peut pas remplacer nos frères qui sont partis, mais votre présence vient alléger nos blessures » a-t-il exprimé.

Au nom du Gouvernement, un appui financier d’un montant de plus de 2 millions de FCFA et des vivres ont été remis à la famille éplorée en guise de soutien. Mais avant, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a fait une escale dans la commune de Treichville pour apporter une once de joie à la famille DIALLO. Comme promis, elle est retournée chez Seyni Onon DIALLO, âgée de 103 ans qu’elle avait visité il y a un mois pour lui remettre un appareil auditif afin qu’elle retrouve l’ouïe. Seyni Onon DIALLO présentait depuis près de 2 ans un problème d’audition qui rendait difficile la communication avec les autres.

Pour DIALLO Boukara, fils de la centenaire, cet appareil est un ouf de soulagement pour toute la famille. Car il permettra de faciliter les échanges avec leur mère. « Toute notre gratitude au Gouvernement pour ce geste, qui nous va droit au cœur…Ce qui nous marque le plus, c’est votre promptitude. A son âge, elle a besoin aussi de communiquer avec nous, cela faisait près de 2 ans que le dialogue était interrompu. Avoir une mère âgée de 103 ans est une chance. Et il est toujours important d’échanger avec elle », a-t-il indiqué.

Ce geste a suscité beaucoup d’émotions, au sein de la famille DIALLO. Traduisant sa reconnaissance, la vieille Seyni Onon DIALLO et tous les membres de la famille ont formulé des bénédictions à l’endroit du Gouvernement et de la Ministre Myss Belmonde DOGO afin de continuer l’œuvre de solidarité envers celles et ceux qui sont dans le besoin.