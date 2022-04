3è édition des « Pépites de l’accueil » : Victoire Immobilier rafle le super prix

L’entreprise immobilière dénommée « Victoire Immobilier » vient de rafler le 1er prix de la qualité de l’accueil du secteur de l’immobilier en Côte d’Ivoire.

Après le prix international "star for leadership in quality", dans la catégorie OR à Paris en France, obtenu les 30 juin et 1er juillet 2018; et un autre prix reçu à la cérémonie des awards « The Bizz », à Hong Kong en 2019, l’entreprise citoyenne « Victoire Immobilier » a remporté le premier prix de la qualité de l’accueil du secteur de l’immobilier, pour la qualité de ses services d’accueil. C’était lors de la 3ème édition des « Pépites de l’accueil », organisée récemment à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire à Abidjan. Une distinction qui vient confirmer le professionnalisme de l’entreprise fondée par Arnaud Essoh.

Le Baromètre National de la Qualité de l’Accueil a été créé en 2017 suite au Forum de la Culture Client et de l‘Accueil qui s’est tenu les 17 et 18 juin 2016 à la CGECI, et au cours duquel plusieurs actions, à la demande des partenaires institutionnels, ont été exigées. Ce programme soutenu par le gouvernement, vise à renforcer la politique d’attractivité de la Côte d’Ivoire et à améliorer la Qualité de l’Accueil dans tous les domaines. Le Baromètre National de la Qualité de l’Accueil est celui de l’Expérience Client, de l’émotion vécue, de la proximité et de la complicité entre les Clients et les marques. Les Trophées expriment donc l’engagement, la reconnaissance et la valorisation du personnel.

Depuis son institution, ce sont 300 entreprises et administrations publiques qui ont été nominées et 58 qui se sont vues décerner les Trophées « Pépites de l’Accueil » à l’issue d’enquêtes variées. Pour la 3ème édition des «Pépites de l’accueil », dans le secteur de l’immobilier en Côte d’Ivoire, l’Académie du Service, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, a porté son vote sur Victoire Immobilier pour la qualité de son service d’accueil. « Notre entreprise réaffirme son engagement à continuer à œuvrer pour un service de qualité pour la satisfaction de nos clients », se réjouit son directeur général Arnaud Essoh.

« Victoire Immobilier » est engagée dans 35 projets immobiliers et fonciers dont 22 ont été livrés et 13 autres, en cours de commercialisation. Les projets phares sont le site avec ACD de Songon M'Brathé, qui dispose d’une vue lagunaire et en bordure de la côtière menant à Dabou, la Cité du Bonheur située à Grand-Bassam entre le Fleuve Comoé et la lagune Ebrié, la future ville verte d’Andou M’Batto en bordure de la Comoé, ainsi que le site de Bessikoi, dans la zone du nouveau CHU d’Angré.