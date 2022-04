Yango présente la nouvelle option Partage pour les trajets en commun

Une nouvelle option Partage a récemment été introduite dans l'application de covoiturage Yango. Elle permet de rendre le trajet à la fois plus abordable pour le passager et rentable pour le conducteur, puisqu'un autre passager peut désormais se joindre au trajet en cours de route. L'application prévient le conducteur et l'utilisateur que le trajet sera partagé.

Yango trouve la parade pour réduire les prix

Pour les utilisateurs, le coût des voyages avec la nouvelle option devient plus bas - ils peuvent économiser jusqu'à 20 %. L'option apparaît dans l'application pendant la journée pour garantir la plus grande sécurité et sur de longues distances lorsque la demande est élevée pour s'assurer que le compagnon est trouvé. Comme l'option est plus abordable que les trajets Yango habituels, elle n'apparaît pas dans l'application lorsque l'utilisateur dispose déjà d'un code promotionnel. De nombreux utilisateurs apprécient déjà cette option qui leur permet de réaliser des économies non négligeables. En témoigne, Cédric. K, cadre supérieur au Plateau, le quartier d’affaires d’Abidjan : «Avec cette nouvelle option, le covoiturage prend tout son sens. En plus de nous permettre de réaliser des économies, elle facilite énormément la mobilité à Abidjan».

Le partage est également plus avantageux pour le conducteur, car en un seul voyage, en passant un peu plus de temps, il peut exécuter deux commandes à la fois, optimisant ainsi son temps et obtenant un bénéfice nettement plus élevé. Le montant spécifique du profit dépend de la durée du voyage avec chacun des passagers. Les conducteurs apprécient déjà cette nouvelle qui leur assure des gains non négligeables en carburant. C’est le cas de Ousmane. O, chauffeur Yango depuis plus d’un an : «Cette option vient au bon moment. Avec l’augmentation de 60F sur le litre du super, j’avais de sérieuses inquiétudes sur mes recettes».

Le représentant régional de Yango en Côte d'Ivoire, Kadotien Soro, a déclaré : « Notre objectif est d'offrir un voyage confortable et sûr au plus grand nombre de personnes possible en Côte d'Ivoire. La nouvelle option Partage rend Yango accessible à un public plus large. Le calcul de la capacité à combiner les itinéraires des utilisateurs de la manière la plus pratique et la plus rapide est dû aux technologies de pointe sur lesquelles repose le travail de notre service. Cette option donne également aux conducteurs la possibilité de réaliser plus de bénéfices tout en utilisant leurs véhicules plus efficacement et en économisant du carburant. »

L'option est déjà disponible pour tous les utilisateurs et conducteurs qui téléchargent ou mettent à jour l'application vers la nouvelle version. L'application gratuite Yango est disponible pour iOS et Android.