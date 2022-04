Mix premier, désormais ambassadeur de la marque itel en Côte d'Ivoire

L'artiste Coupé décalé, Dj Mix Premier, a été présenté, mercredi, comme le nouvel ambassadeur de la marque itel en Côte d'Ivoire.

Mix premier: "Je vais donner le meilleur de moi-même pour que itel soit fière de moi"

Mix Premier est désormais l'ambassadeur de la marque itel. Il a été officiellement présenté mercredi 6 avril 2022 au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu à l'espace Yelams à Treichville.

A travers cette collaboration, itel entend s'appuyer sur l'image de l'artiste pour renforcer sa clientèle en Côte d'Ivoire. Bilé Dominique, directeur commercial de itel en Côte d'Ivoire, a expliqué les raisons pour lesquelles son entreprise a choisi l'artiste Coupé-décalé.

'' Vous avez une itel qui est le meilleur local de la vie intelligente à fournir des produits électroniques qui sont à la fois de meilleure qualité et économiques offrant une expérience nouvelle aux utilisateurs, et d'autre part, vous avez un artiste. Un artiste leader du Coupé décalé, intlligent, charismatique, humble et surtout avec le meilleure voix du genre musical que j'ai nommé Dj Mix'', a-t-il justifié.

Puis d'ajouter: ''itel et Mix Premier ont désormais une même identité. Notre talentueux artiste est désormais l'ambassadeur de la marque itel en Côte d'Ivoire. itel et Mix Premier, c'est en réalité deux entités qui partagent les valeurs communes à savoir la qualité, la rigueur et surtout l'élégance (...) Autant itel s'est hissé au rang des meilleurs marques de téléphones, autant Mix premier à su se hisser parmi les meilleurs artistes. C'est une affaire de premiers, Mix Premier, itel toujours premier''

De son côté, Dj Mix entend se donner à fond pour que cette collaboration soit fructueuse. ''C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui ambassadeur de itel Côte d'Ivoire. Je remercie itel et j'espère que chacun de nous donnera le meilleur de lui-même. Mix, tout le monde le sait, c'est le sérieux, c'est la classe, je vais donner le meilleur de moi-même pour que itel soit fière de moi'', a-t-il promis.