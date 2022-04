Sécurité transfrontalière: Téné Birahima salué pour ses efforts en Côte d’Ivoire

Les transporteurs de Côte d’Ivoire, se réjouissent de la situation sécuritaire dans le pays, qui leur permet de mener à bien leurs activités de transport de personnes et des marchandises. Ils ont salué les actions posées par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

Soumahoro Mamadou : "Le ministre Téné Birahima Ouattara mérite les hommages pour l'immense travail qu'il abat pour la nation"

"Le ministre Téné Birahima Ouattara mérite les hommages pour l'immense travail qu'il abat pour la nation. Grâce à son ardeur au travail, chacun peut mener son activité en toute quiétude. Nous les transports lui en sommes reconnaissants", a déclaré Soumahoro Mamadou, lors d'une conférence de presse animée mercredi à Abidjan.

Selon le patron des entreprises GMD et BIC sarl, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara a su trouver les solutions pour sécuriser les populations vivant en Côte d'Ivoire malgré le contexte sous régional marqué par la montée du phénomène du terrorisme. Cette situation sécuritaire au beau fixe, permet aux transporteurs d'accroître leurs revenus.

"Aujourd'hui, nous les chefs d'entreprises de transport n'avons plus peur d'envoyer nos véhicules dans les zones les plus reculés du pays, partout où les populations ont besoin de nous. Ainsi, on a des recettes dans des zones où nous ne gagnions rien auparavant", a-t-il indiqué.

Originaire de la région du Bafing, dans le Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire, Soumahoro Mamadou est une étoile montante du secteur du transport ivoirien. Il a fait de la modernisation des entreprises de transport, son cheval de batail en encourageant ses pairs à quitter l'informel.

Aussi, ne manque-t-il pas de saluer tous les efforts consentis par le Président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi dans le cadre du rayonnement de la Côte d’Ivoire.

"Ce ne sont pas seulement les routes qui sont construites ou réhabilitées. Quand je vois les grands chantiers en cours pour l'organisation de la CAN 2023, je ne peux qu'être fier d'être ivoirien. Je suis persuadé que mon pays offrira l'une des plus belles CAN de tous les temps. Les Stades seront beaux et la sécurité sera au rendez-vous pour accueillir tous nos frères Africains", espère-t-il.