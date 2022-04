Election à la FIF: La FIFA et la CAF veulent imposer Didier Drogba

Le média panafricain Jeune Afrique a révélé que la Fifa et la Caf ont plaidé auprès du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, pour qu'un consensus soit trouvé autour de la candidature de Didier Drogba à l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Didier Drogba, le choix de la Fifa et de la Caf à la FIF?

Le président de la Confédération africaine de football (Caf), Patrice Motsepe, était à Abidjan du 4 au 5 avril 2022. Il a eu une rencontre avec le chef de l’Etat ivoirien avec qui il a abordé le sujet relatif à l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

Selon Jeuneafrique.com, le premier responsable de l’équipe dirigeante du football africain a plaidé pour un consensus autour de la candidature de Didier Drogba. De son côté, le président Alassane Ouattara aurait fait savoir à son hôte sud-africain, qu’il ne saurait interférer dans une affaire sportive. L’hebdomadaire panafricain précise même que Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association (Fifa), avait tenté, lui aussi, mais en vain, une première médiation auprès du président Ouattara.

Des révélations qui vont en contradiction avec les propos de Patrice Motsepé qui avait clairement affirmé que la Fifa ne roulait pour aucun candidat. ‘’Je voudrais rassurer les uns et les autres que la CAF et la FIFA ne soutiennent aucun candidat. Nous soutenons tout le monde.Chacun doit se battre avec ses arguments et ses forces pour remporter ces élections. Nous soutenons le Comité de Normalisation pour des élections crédibles. Parce que le président qui sera élu le 23 Avril sera celui de la CAF. Mais, également de la Côte d’Ivoire’’, avait-il annoncé.