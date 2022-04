Ramadan: Adama Bictogo soulage les musulmans d'Agboville

Le député d'Agboville commune, Adama Bictogo, a offert, le jeudi 07 avril 2022, dans l'enceinte de la grande mosquée centrale d’Agboville, 33,5 tonnes de sucre à la communauté musulmane de la commune; le tout d’une valeur de plus de 27 millions de FCFA. Et ce, afin de leur témoigner sa solidarité.

​Ramadan 2022 : Adama Bictogo offre près de 34 tonnes de sucre aux musulmans d’Agboville

« À la faveur du mois béni de Ramadan, le ministre Adama Bictogo a souhaité que nous rendions visite à ses parents afin de leur permettre de mieux vivre ces moments dans la quiétude, dans la paix », a indiqué le chargé de missions du président par intérimaire de l’Assemblée nationale, Danté Gaoussou. « Cette action sociale est qui est devenue une tradition pour le ministre Adama Bictogo, entre dans le cadre de se rapprocher davantage de ses frères et sœurs…Outre cela, le député reçoit le samedi 09 avril prochain, à la place Henri Konan Bédié à partir de 17h30, environ 2000 personnes pour une rupture collective du jeûne», a poursuivi le représentant de l’ex ministre de l’Intégration africaine.

Cet important don est destiné, selon l'émissaire du PDG du Groupe SNEDEI, aux imams, responsables politiques, familles démunies, responsables de femmes et de jeunesse, à l 'ensemble de la grande communauté musulmane d’Agboville et aux journalistes. L’imam de la grande mosquée centrale d'Agboville, Diarra Ibrahim Khalilou, a proféré des prières de bénédictions à l’endroit de leur bienfaiteur. «Comme chaque année, le président par intérim de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, montre toujours son attachement pour Agboville. Il respecte les préceptes du Tout-puissant, Allah. C’est pourquoi, nous sommes contents et fiers de lui car porter assistance à son frère est un geste noble », a rappelé l’homme de Dieu.

Débuté le samedi 02 avril dernier, pendant le jeûne du mois de Ramadan, les musulmans restent à jeûn de l’aube jusqu’au coucher du soleil pendant 20 ou 30 jours. Ils s’abstiennent également d’avoir des rapports sexuels avec leur époux ou épouse dans la journée. Il coïncide cette année avec le carême des chrétiens, qui s’achève dans une dizaine de jours.

Tizié TO Bi

Correspondant régional