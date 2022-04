Abidjan accueille un atelier sur la sécheresse dans le Bassin de la Volta

Un atelier national de sensibilisation des parties prenantes sur le profil de risques d’inondations et de sécheresse dans le Bassin de la Volta se tient du 11 au 12 avril à Abidjan.

Le Ministère des Eaux et Forêts et ses partenaires planchent sur la question de la sécheresse dans le Bassin de la Volta

La Côte d’Ivoire abrite, depuis ce lundi 11 avril 2022, un atelier technique national pour présenter aux parties prenantes, le profil de risque pour les inondations et la sécheresse dans le bassin de la Volta (basé sur les résultats des cartes de risques développées avec l’approche probabiliste par les chercheurs de CIMA et de l'IVM) et recueillir des retours et des recommandations pour les décideurs politiques ainsi que des messages clés pour l’élaboration d’un plan d'action de prévention des risques et des stratégies de gestion (du moyen au long terme).

La rencontre qui s’inscrit dans le cadre du Projet « Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et de l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta » est initiée par le Ministère ivoirien des Eaux et Forêts et ses partenaires que sont l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), une agence spécialisée des Nations Unies et l'Autorité du Bassin de la Volta (ABV) et le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest (GWP-AO).

L'objectif général visé à travers chaque atelier national est d‘améliorer la connaissance des parties prenantes au niveau national sur les risques d’inondations et de sécheresses dans le bassin de la Volta à travers les cartes des risques développées pour les scénarios climatiques considérés ainsi que la participation et l’engagement des parties prenantes à l'évaluation et à la modélisation des risques d'inondations et de sécheresses dans le bassin de la Volta.