Agboville: Adama Bictogo réunit musulmans et catholiques autour d'un repas

Le vice-président par intérim de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo a offert le samedi 09 avril 2022, à la place Henri Konan Bédié d’Agboville, une rupture collective du jeûne, à l’intention des fidèles musulmans de la ville.

Adama Bictogo aux côtés des musulmans d'Agboville

Pour la circonstance, il s’est fait accompagner par le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, et plusieurs de ses collègues parlementaires.

« Je voudrais en mon nom et au nom de mon frère, le ministre Dimba, remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour se joindre à nous afin de partager un repas », a souligné Adama Bictogo, qui selon lui, est le repas de la tolérance, du partage et de la fraternité.

Puis, d’ajouter : « La rupture et le jeûne de ce mois musulman, qui coïncide avec le jeûne chrétien, montre qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’il n’y a pas de frontières à la vérité entre les religions ». C’est pourquoi, le député d’Agboville commune a appelé à cultiver, la tolérance, la fraternité et l’amour entre frères et sœurs.

« Cette cérémonie de partage de ce soir, nous l’avons placée sous le sceau de la fraternité. Et, c’est cette fraternité qui est le socle de nos ambitions, qui nous permet de surmonter, de dépasser et de surmonter nos incompréhensions. Mieux, ça été aussi, l’occasion de se retrouver en famille. Et, vous s’avez que, la force d’Agboville, c’est l’esprit de famille et de fraternité. Je salue donc, particulièrement la présence du clergé catholique, qui montre effectivement, que nous appartenons à un même Dieu », avoue le PDG du groupe Snedei.

À sa suite, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, s’est félicité de l’initiative. « Je suis heureux une fois de plus de partager ce repas fraternel qui a réuni l’ensemble des fils et filles de la région et même au-delà. Cela nous permet de magnifier ce que nous avons de beau dans la fraternité, la solidarité et la paix, qui règnent dans la région», s’est vanté le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Avant de souhaiter un bon moment de jeûne à l’ensemble des chrétiens et des musulmans. A l’endroit du bienfaiteur et du président de la République, Diarra Ibrahim Khalilou, imam de la grande mosquée centrale d'Agboville, a proféré des prières et des bénédictions.

Adama Bictogo, faut-il le rappeler, a offert il y a quelques jours, 33,5 tonnes de sucre d’une valeur de plus de 27 millions de FCFA à la communauté musulmane de la commune dont il est le représentant au parlement.

Tizié TO Bi

Correspondant régional