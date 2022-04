FIF: Tout savoir sur Charles KIE, le financier de la Team Drogba Didier

Co Fondateur de New African Capital Partners et Directeur Général de | Genesis Hospitality Immo Fund, Charles KIE est cofondateur et Président Directeur Général de New African Capital Partners, une plateforme d’investissement visant à favoriser l’émergence de Champions Africains dans des secteurs qui stimulent la prospérité de l’Afrique.

Qui est Charles KIE, membre du comité exécutif de Didier Drogba ?

Charles est également le Président Directeur Général de SBNA, une joint-venture entre NACP et SouthBridge spécialisée dans les investissements dans le secteur des services financiers en Afrique. Il est aussi Directeur Général de Genesis Hospitality Immo Fund, société spécialisée dans le financement de l’immobilier et l’hôtellerie, avec pour objectif d’apporter une solution au financement de ces secteurs.

Charles a été Directeur Général d’Ecobank Nigeria de janvier 2016 à septembre 2018, après avoir passé quatre ans en Afrique du Sud en tant que Directeur de la banque d’affaires du groupe, puis Directeur exécutif Groupe de la banque d’affaires et d’investissement de Ecobank Transnational Inc (ETI).

Avant de rejoindre Ecobank en 2011 à Londres (Royaume-Uni) puis à Paris, Charles était le Directeur Général du Groupe Banque Atlantique. Charles a travaillé plusieurs années chez Citigroup, d’abord en tant que Directeur Régional de l’ingénierie financière pour l’Afrique sub-saharienne francophone, puis en tant que Président Directeur Général pour l’Afrique de l’Ouest, basé en Côte d’Ivoire puis au Sénégal.

Charles est un ancien élève l’Advanced Management Program de la Harvard Business School. Il est titulaire d’un TRIUM MBA de l’Université de New York Stern, d’HEC Paris et de la London School of Economics, ainsi que d’un DESS en Restructuration d’Entreprise de l’Université de Clermont Ferrand (France). Il est également diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce (Abidjan- Côte d’Ivoire).

Charles KIE occupe plusieurs postes au sein de conseils d’administration à travers le monde (ERFIP- Fondation Rothschild – Suisse, Bophelo – Lesotho, Leadway Vie et Mansa Bank – Côte d’Ivoire, SBNA à Maurice, entre autres). Charles est également très impliqué dans la philanthropie à travers la Fondation Future Africa dont il en est le président.

