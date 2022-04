Agboville: Une ONG veut briser les barrières autour des menstrues

L’organisation non gouvernementale (ONG) Femme en action, a procédé ce mardi 12 avril 2022, Agboville, au lancement du projet Top filles "Sois prête à la découverte de tes premières menstrues sans tabous".

​Pour briser les barrières à Agboville, l’ONG Femme en action lance le projet "Top filles"

« Nous sommes depuis un moment à Agboville à travers le projet Top filles pour briser les barrières au niveau des tabous. Pour cela, nous comptons travailler avec les instituteurs, les pairs éducateurs, les associations et les autorités de la commune afin de nous accompagner dans ce projet. Travailler surtout avec nos fillettes dont les corps se développent très rapidement », s’est justifiée Irad Gbazalé, présidente de l’ONG Femme en action. L’objectif du projet, selon elle, est de renforcer l’action du gouvernement mais surtout de briser les barrières autour des menstrues (règles) liées aux programmes d’éducation complète à la sexualité/ à la vie saine.

En Côte d’Ivoire, 23% des adolescentes de 10 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde. Une enquête du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a révélé 5833 cas de grossesses en cours de scolarité dans le primaire et le secondaire général au cours de l’année scolaire 2020-2021. « Le projet qui se déroulera sur une période de 05 mois, sera l’occasion pour aller auprès de ces enfants pour leur montrer comment découvrir les menstrues et par la suite se préparer afin qu’elles n’aient pas peur de pouvoir assumer leur transformation corporelle », a rassuré l’enseignante de formation.

Pour réussir sa mission, Irad Gbazalé compte organiser des causeries-débats, des émissions radiophoniques, organiser des campagnes de sensibilisations dans plusieurs écoles et dans les communautés. Etaient présents à la cérémonie, Jean-Jacques Kédjébo, représentant le préfet de région, Aké Kossiké Adèle, directrice du Centre social d’Agboville, et Joëlle Goukome N’Guessan, coordinatrice de la vie scolaire à la direction régionale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation d’ Agboville(DRENA). Le projet Top filles est un projet de plaidoyer.

Créée 2011, l’ONG Femme en action vise à promouvoir et à garantir l’épanouissement de la gent féminine et de l'enfant. Elle œuvre également dans la sensibilisation accrue à une prise de conscience collective et solidaire afin de jouer pleinement le rôle d’acteur de développement et de cohésion sociale.

Tizié TO Bi

Correspondant régional