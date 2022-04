Election à la FIF: Voici les 19 cadres qui vont faire gagner Didier Drogba

Didier Drogba, candidat à l'élection du prochain président de la Fif, s'est entouré d'une équipe assez impressionnante. Voici sa liste.

Election à la Fif : La liste de Didier Drogba dévoilée

Candidat déclaré à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football ( Fif), Didier Drogba manifeste le désir de développer le football ivoirien. Il a récemment indiqué qu'il a de nombreux partenaires et institutions qui sont prêts à l'accompagner dans son projet.

''Je tiens à vous rassurer, j'ai su mettre à profil mon parcours international, puisque grâce à cela, j'ai gagné la confiance de nombreuses institutions et de nombreux partenaires qui aujourd'hui sont prêts de façon concrète, à nous suivre dans cette belle aventure qui est celle de contribuer à la notoriété du football ivoirien. Ce carnet d'adresses et cette notoriété au-delà des frontières, je voudrais humblement la mettre à votre disposition'', a-t-il affirmé dans une vidéo récemment postée sur les réseaux sociaux.

Pour mener à bien son projet, Didier Drogba, s'il est élu le 23 avril prochain, va s'entourer d'une équipe dont la liste a été dévoilée après le dépôt de ses dossiers de candidature à la Fif. Une liste au sein de laquelle, on retrouve de grands patrons de la finance en Afrique et dans le monde, d'anciens joueurs, des présidents de clubs et bien d'autres.

Membres (Et leurs fonctions) de la Liste LA RENAISSANCE de Didier Drogba

DROGBA DIDIER : Ex footballeur

BAMBA MAFÉRIMA M’BAHIA : DGA des impôts

MALIKA CONDÉ : DG de Côte d’Ivoire tourisme

AKAFFOU ADÈLE : Commissaire divisionnaire, 2e préfet de police d’Abidjan

GEORGINE CODO : DG Bni finances

LYNDA APHING KOUASSI : Directeur d’entreprise basée à Londres et Abidjan

ANZOUAN KACOU ALBERT : Dirigeant de club

BOGUI CHARLES : Auditeur Juridique

KOUASSI JEAN-JACQUES KOFFI : Pasteur et Président de club Schadrak Fc

CHARLES KIE : Directeur de société, ex DG à ecobank

DAOUDA COULIBALY : Banquier

DIA MAMADOU : Président de club

KONÉ ABDOULAYE : Président de club. As Denguélé

SENI ALLARD : Avocat

PAUL LEDJOU : Directeur de société

SANGARÉ MOHAMADOU VAKABA : Président d’honneur des entraîneurs et éducateurs de Côte d’Ivoire

SERGES DIBI : Dirigeant d’entreprise, liquidateur

ZORO MARC : Ex footballeur

MARC WABI : Directeur Général de Deloitte Côte d’Ivoire

JEAN-LOUIS MENNAN : DG de Orange Bank