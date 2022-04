Ouattara: "Pourquoi J’ai décidé de réduire le nombre des ministres"

Le gouvernement de Patrick Achi a rendu sa démission ce mercredi , selon le Président Alassane Ouattara, cette mesure vise à renforcer les actions du gouvernement face à la situation économique mondiale actuelle.

Côte d'Ivoire: Ouattara donne les raisons de la démission du gouvernement Achi

Le président Alassane Ouattara a annoncé, mercredi 13 avril 2022, après la démission du Premier ministre Patrick Achi, la formation d’un gouvernement plus réduit, qui devrait compter une trentaine de ministres, contre 41 dans le précédent.

« En vue de renforcer l’efficacité de l’action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j’ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement », a fait savoir le président Ouattara après avoir accepté la démission du gouvernement du Premier ministre Patrick Achi. Le Président de la République a souligné qu’il est impératif de réduire les dépenses de l’Etat, tout en les orientant vers la résilience sociale et sécuritaire.

Il a exprimé ses remerciements à l’ensemble des ministres et au Premier ministre Achi Patrick pour le travail abattu dans la mise en œuvre du programme de société « une Côte d’Ivoire solidaire » dont l’objectif principal est l’amélioration des conditions de vie des ivoiriens.

« Ainsi grâce à une équipe gouvernementale volontaire sous votre leadership, monsieur le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7%, plus précisément 7,4% en 2021. Je m’en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction », a-t-il ajouté, annonçant la nomination d’un nouveau Premier ministre la semaine prochaine.

Le Premier ministre Patrick Achi a été nommé après le décès du Premier ministre Hamed Bakayoko à l’âge de 56 ans, le 10 mars 2021, en Allemagne. Ce dernier avait succédé au Premier ministre Gon Coulibaly, lui-même décédé le 8 juillet 2020, suite à un malaise en plein Conseil des ministres. Il avait 61 ans.