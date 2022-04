Côte d'Ivoire: Voici où et comment dénoncer les actes de corruption

En Côte d’Ivoire, un décret portant création d’une Plateforme de dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées, dénommée SPACIA, a été adopté lors du conseil des ministres tenu mercredi 13 avril 2022, à Abidjan.

Une Plateforme de dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées créée

Selon le porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly, cette mesure vise à renforcer et à améliorer le dispositif de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées de façon à insuffler un peu plus de transparence dans la gestion des affaires publiques.

« SPACIA intègre un numéro vert et une plateforme informatique avec pour mission de recueillir les dénonciations, les signalements ou alertes des cas de corruption et infractions assimilées et de procéder à leur traitement nécessaire », a-t-il précisé.

En cas d'infraction avérée, SPACIA est habilitée à saisir les autorités compétentes mais également à assurer le suivi des mesures prises.

En janvier dernier, lors d’un conseil des ministres, le Président Alassane Ouattara avait préconisé un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques eu égard à certaines irrégularités en matière de bonne gouvernance constatées dans certaines d’entre elles. A cet effet, il avait donné plusieurs orientations pour une meilleure application de ce cadre.