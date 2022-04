Retour de Blé Goudé: Un mouvement de leaders monte au créneau

Dans l’affaire du passeport de Charles Blé Goudé, le mouvement des leaders dynamiques de Côte d’Ivoire a décidé de briser le silence. Le président de cette organisation, Blé Nondé, a plaidé auprès des autorités ivoiriennes pour le retour du président du COJEP (Congrès pour la justice et l’égalité des peuples) à Abidjan.

Les leaders dynamiques apportent leur soutien à Blé Goudé

Blé Nondé a fait remarquer que Charles Blé Goudé, ministre dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo, a été acquitté depuis quelques mois maintenant. II ajoute que le patron du COJEP a subi beaucoup d'injustices qui lui ont valu plusieurs incarcérations dues à son leadership imposant.

« C'est un leader né, son courage et sa persévérance font de lui un homme politique accompli. Il a tracé son propre chemin qui a été des plus tumultueux, mais très remarquable et extraordinaire. Il fait partie intégrante de l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier, mais aussi du monde entier », a déclaré le premier responsable du Mouvement des leaders dynamiques de Côte d’Ivoire dans une déclaration dont copie nous est parvenue.

Blé Nondé ne manque pas de préciser que Charles Blé Goudé, éloigné de son pays durant plus de 8 ans, désire rentrer en Côte d’Ivoire et retrouver ses parents. « Il doit bénéficier de tous ses droits dont le droit à la liberté. Le retour de Charles Blé Goudé est très important pour la réconciliation, car notre nation a besoin de tous ses enfants », a-t-il poursuivi.

Le Mouvement des leaders dynamiques est un mouvement qui lutte pour le développement et qui intervient dans le domaine de la culture et des droits humains. Il a été créé en 11 août 2010.