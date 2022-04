Election à la FIF: Daouda COULIBALY, le banquier de la team Drogba

Diplômé HEC-Paris 1996, Daouda COULIBALY intègre le cabinet d’audit PriceWaterhouseCoopers à Paris puis à d’Abidjan. Il rejoint la Société Ivoirienne de Banque (SIB) en 2001.

A la découverte de Daouda COULIBALY, membre du comité exécutif de Didier Drogba

En 2005, Daouda COULIBALY part en expatriation au Crédit Agricole CIB comme Contrôleur Financier. Il supervise le Plan de fusion RH de l’ex-BFI du Crédit Lyonnais et de Crédit Agricole Indosuez. Il est nommé Administrateur du fonds de retraite Indosuez (plus de 180 Mios d’euros d’actifs gérés) et Membre du Conseil de Surveillance de l’Epargne Salariée du Groupe Crédit Agricole et rejoint ensuite la Banque de Détail à l’International du Crédit Agricole SA, comme Chargé de Mission. Il revient à la SIB fin août 2008, où il est nommé Directeur Général Adjoint en janvier 2009, puis Directeur Général depuis février 2012. Il a été le Major de la 1ère Promotion du CAS de l’INADCI (Certificat des Administrateurs de Sociétés de l’Institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire).

Daouda COULIBALY est Président du Conseil d’Administration de la SGI Attijari West Africa Securities et a été Président des compagnies Wafa Assurance CI et Wafa Assurance Vie CI de leur création en 2016 à Juin 2019. Il est Administrateur de plusieurs Sociétés de la place (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), DC/BR, Conseil Coton Anacarde, Codival CI) et Conseiller Consulaire à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan. Par ailleurs, Il est aussi le Président de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire, de la Commission Développement et Financement des PME du Patronat Ivoirien (CGECI), Membre du Conseil de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers de Côte d’Ivoire et Président de HEC Paris Alumni CI.

Après avoir été Chevalier en 2012, puis Officier en 2014 de l’Ordre du Mérite Ivoirien, il lui a été décerné en 2017 la distinction d’Officier dans l’Ordre National de Côte d’Ivoire. Il est également Commandeur de l’Ordre du Mérite National de la Solidarité. Classé par le magazine Jeune Afrique en 2013 parmi les 25 personnalités de moins de 45 ans qui comptent en Afrique. Daouda COULIBALY est désigné Manager de l’année 2014 par la CGECI. Sous sa houlette, la SIB a reçu en 2017, le Prix d’Excellence du Président de la République, du Meilleur Etablissement de Services Financiers et a été désignée Meilleure Spécialiste en Valeur du Trésor par l’Agence UMOA Titres pour la Côte d’Ivoire pour les années 2016, 2017 et 2018 et Meilleure Banque de l’année 2018 en Côte d’Ivoire par le Magazine « The Banker » du Groupe Financial Time.

Avec Sercom DROGBA