Fabrice Sawegnon explique pourquoi il ne recrute pas des diplômés

Le président directeur général du groupe Life, Fabrice Sawegnon, a craché ses vérités aux personnes qui lui reprochent le fait de recruter les influenceurs du web au détriment des étudiants formés à l’ISTC (Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication).

Fabrice Sawegnon: ‘’On n’embauche pas de diplôme‘’

La radio musicale Vibe Radio (94.6) change de nom et de fréquence, pour devenir LIFE RADIO (107.7), une radio généraliste axée sur l'information, l'éducation et le divertissement. Cette radio couvrira les 13 communes du grand Abidjan et s’étendra dans les prochains mois sur la ville de Bouaké.

Le lancement officiel de cette radio a eu lieu, jeudi 14 avril 2022, au siège de Life Tv dans la commune de Cocody. Avec à sa tête Sarah Fayomi, directrice générale associée, Life Radio démarre ses programmes ce 15 avril et mettra en attraction de nombreux animateurs et autres célébrités en Côte d’Ivoire. On peut citer entre autres Willy Dumbo, Brissing Girl, Roro, Nel Jamila, Edith Brou, Daysie.

Ce fut également l’occasion pour Fabrice Sawegnon, Président directeur général du groupe Life, d’apporter une réplique aux personnes qui lui reprochent le fait de recruter des influenceurs du web au détriment des étudiants formés à l’ISTC.

‘’On n’embauche pas de diplôme, il faut que les jeunes arrêtent de penser que c'est un diplôme qui donne droit à une fonction. C'est faux! La légitimité vient de la compétence et du talent que tu as. Il y a des patrons d'entreprises aux États-Unis qui n'ont même pas fait des études supérieures et qui se sont retrouvés patrons de grosses compagnies qui emploient 50 mille personnes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école pour faire ses diplômes. Il faut le faire tant qu'on peut le faire, il faut étudier mais il ne faut pas juste s'arrêter à son diplôme. Il faut développer une compétence, un talent‘’, a lancé Fabrice Sawegnon.

Puis d’ajouter: "Le monde a changé, il faut vraiment que les jeunes comprennent que le monde que nous, on a vécu, était un monde un peu fermé et sur lequel il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Ce monde-là il est fini. A l'époque, pour passer à la télé, tu devais être chanteur, artiste ou politique... Aujourd'hui ce n'est même plus la télévision, c’est que chacun a sa télé en main, chacun peut être son propre réalisateur, son propre acteur. Donc ça développe de nouveaux talents. Il faut que les gens acceptent que le monde, il change et que les critères du choix d'avant ne sont pas les critères du choix d'aujourd'hui‘’.