Côte d'Ivoire: Les 09 réformes phares du secteur du tourisme d’ici 2025

En Côte d'Ivoire, à l’instar du tourisme international, depuis 2020, le secteur du tourisme a subi d’énormes pertes liées à la pandémie à coronavirus. Une crise qui a freiné également la mise en œuvre de la stratégie Sublime Côte d’Ivoire.

Secteur du Tourisme: Bientôt l’application obligatoire de classement des hôtels et restaurants

Le gouvernement ivoirien ambitionne de porter la contribution du secteur du Tourisme et des Loisirs au PIB à hauteur de 10% en 2025 contre 7,3% en 2019 et 1,8% en 2021, selon le Directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, Dr Klo Fagama.

Se prononçant sur ''Le développement du tourisme en Côte d’Ivoire", lors de conférence de presse hebdomadaire ''Tout Savoir Sur'' du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), il a souligné que d’importantes mesures de riposte ont été engagées par le Gouvernement.

Elles ont permis de maîtriser la pandémie et d’aboutir à une relance de l’économie en général.

Pour Dr Klo, il s’agira donc pour le secteur du tourisme d’accélérer la mise en œuvre des réformes et projets de la stratégie Sublime Côte d’Ivoire d’ici fin 2025 et en prélude à la Can 2023 organisée dans le pays de Didier Drogba.

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana, a proposé une nouvelle architecture de son département pour contribuer efficacement à la matérialisation de la vision d’une transformation structurelle de l’économie Ivoirienne.

Les perspectives sectorielles sont axées sur la matérialisation des projets structurants à court et moyen terme.

Tourisme en Afrique: positionner la Côte d’Ivoire au 5e rang des recherches Google

Conformément à la Stratégie Sublime Côte d’Ivoire, 09 réformes phares et 9 projets structurants en lien avec l’écosystème touristique Ivoirien, ont été implémentées ou sont en cours d’implémentation, il s’agit notamment :

Au titre des réformes,

Le secteur aérien avec un objectif de 3 000 000 de touristes internationaux à accueillir à l’Aéroport International Félix Houphouët Boigny d’Abidjan

Les Infrastructures et autres facteurs de compétitivité

Le foncier d’utilité touristique avec 3 500 ha à classer et à développer en zones touristiques et 6 500 ha comme assiette de financement ;

La sécurité avec la mise en place d’une police touristique ;

La visibilité avec un positionnement au cinquième (05) rang des recherches Google pour le Tourisme en Afrique ;

AU TITRE DES PROJETS,

Le Centre d’application aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie de Daoukro

Le démarrage de la phase pilote du projet « belles plages pour tous » dans les localités d’Azuretti, de Grand Bassam et de Mondoukou

Le démarrage du projet de valorisation touristique du Parc National du Banco depuis le 22 décembre 2021

La mise en œuvre en cours de plusieurs projets de développement territorial, notamment, à Yamoussoukro (village de prestation artistique de Kondeyaokro), Korhogo (Village de tisserands de Katia), Daloa (site des singes sacrés de Gbétitapea), Ferkessédougou (aménagement du site écotouristique le Placlo village de Togoniéré), Séguéla (aménagement du site des poissons sacrés d’Ossougoula) et Danané (aménagement et réhabilitation du site du pont de lianes de Lieupleu)

La mise en œuvre du projet de construction du centre d’application aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie de Daoukro

La mise en œuvre du projet de mise en place du compte satellite du tourisme (CST)

La dynamisation de l’écotourisme avec le développement en cours, de deux circuits écotouristiques dénommés la « Route des Rois » sur le fuseau Est et la « Route des éléphants » sur le fuseau Ouest de la Côte d’Ivoire. La mise en œuvre de ces circuits devrait permettre la valorisation touristique et l’opérationnalisation des Plans d’Aménagement et de Gestion (PAG) de la quinzaine de parcs et réserves de Côte d’Ivoire en collaboration avec l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR).

Dans le même élan, et voulant hisser l’offre de services de tourisme au diapason de qualité et de normes internationales, il est à noter :

La création en 2018 du Corps des Agents Assermentés du Tourisme et des Loisirs en vue d’assurer les opérations de contrôle et de mise en conformité

La création en 2019 du Conseil National du Tourisme pour adresser les questions transversales, multisectorielles et multidisciplinaires

La mise en place de la Commission Nationale de classement des établissements de tourisme le 24 mars 2022

La prise en janvier 2022 du décret portant application obligatoire de la norme de classement des hôtels et des restaurants dits maquis.