Fabrice Sawegnon apporte son soutien aux musulmans du Plateau

Le président directeur général du groupe Life Fabrice Sawegnon a fait des dons à la communauté musulmane de la commune du Plateau.

Fabrice Sawegnon exprime sa solidarité aux musulmans du Plateau

Pour marquer sa solidarité à la communauté musulmane de la commune du Plateau pendant cette période de Ramadan, Fabrice Sawegnon a procédé à une remise de vivres et non vivres à ladite communauté, au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le jeudi 14 avril 2022.

Ce sont environ 500 familles issues de plusieurs mosquées du Plateau qui ont reçu les dons des mains du Président directeur général du groupe Life.

‘’ C’est un acte de solidarité, de fraternité. Comme vous le savez, la période de jeûne est une période pieuse qui permet de se rapprocher du Seigneur, et nous enseigne beaucoup d’amour, de solidarité et de partage entre nous. Que Dieu nous pardonne pour l’ensemble de nos péchés, qu’il nous donne la force pour avancer, qu’il nous donne l’amour du prochain de façon continue, et qu’il nous protège‘’, a indiqué Fabrice Sawegnon.

Puis d’ajouter: ‘’Je voudrais profiter de cette période pieuse pour faire un petit don, c’est un don fraternel qui revient chaque année puisque nous sommes ensemble. J'espère que Dieu nous donne la vie pour longtemps encore et qu’on puisse partager des moments comme ça. Je vais vous demander de prier pour que Dieu nous donne encore plus de moyens d’aider encore plus fortement l’ensemble des familles du Plateau, et au-delà‘’.

Les bénéficiaires ont, quant à eux, adressé leurs remerciements à l’endroit du donateur et lui ont lancé des paroles de bénédictions.