Mali : l’ armée malienne détruit d’autres terroristes à Mourrah

L'opération tant décriée de l'armée malienne a Mourrah connaît une suite. Une nouvelle colonne de terroristes vient d'être neutralisée au Mali par les FAMa.

Mourrah, l'armée malienne arrache de nouveaux succès

Récemment, la sulfureuse ONG Human Rights Watch a faussement accusé l'armée malienne du massacre de 203 civiles à Mourrah. Face au grand succès des FAMa contre les combattants terroristes presentés comme des civils par cette ONG, les hommes du Président Assimi Goita ne se laissent pas distraire. Ils viennent de consolider leur victoire sur les forces du mal dans la même région où une douzaine de terroristes viennent d'être neutralisés.

En effet, sur la base de renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes dans la zone, avec la présence d'un émissaire d'iyad Ag GHALY, les FAMa viennent par deux opérations de frappes aériennes le 14 avril 2022 de neutraliser une douzaine de terroristes dans la forêt de Ganguel à environ 10 km de la commune rurale de Mourrah.

L'armée malienne annonce que "ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres du GSIM dont Samir AI BOURHAN, un cadre terroriste franco-tunisien, parlant français et arabe, dépêché par lyad Ag GHALY et deux de ses accompagnateurs du GSIM."

Moura : le terroriste Al BOURHAN tué par les FAMa

Comme déjà insinué par l'ONG Human Rights Watch et repris à leur compte par des officiels français, Al BOURHAN arrivait dans cette zone pour transmettre le message disant que les FAMa s'inscrivent désormais dans une entreprise "d'extermination de la communauté peulh". C'est pour lancer cette campagne d'intoxication qu'il devait rencontrer les combattants de la Katibat des secteurs de Youwarou, Ténenkou, Djenné, Ganguel, Mayatake et enfin rejoindre un pays voisin.

Malheureusement pour ces terroristes, l'armée malienne qui bénéficie désormais de technologies de pointe en renseignement à stoppé cette mission avec des frappes chirurgicales de son aviation près de Moura.

En réponse à la campagne de dénigrement qui n'a ni tête ni queue menée contre elle par des forces obscures, l'armée malienne répond en disant : "L'Etat-major Général des Armées rassure les populations qu'aucun effort ne sera de trop pour les Forces Armées Maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens et que les actions de recherches de renseignements, de poursuites et de neutralisations des terroristes jusque dans leurs sanctuaires se poursuivront inéluctablement."

Ce message de l'armée malienne a ses détracteurs

Il faut noter que le régime du Colonel Assimi Goita, Président du Mali, decrié par la France et ses valets, est fortement soutenu par les populations maliennes dans leur écrasante majorité. Alors que des ONG et diplomates occidentaux tentent de faire passer le refus de l'armée malienne de permettre à des soi-disant expert neutres d'enquêter sur la mort des 203 terroristes pour un aveu de culpabilité, Bamako réaffirme juste sa souveraineté qu'il n'est prêt à déléguer à aucune entité externe.

Pour autant, le procureur de la République de Bamako a fait le déplacement à Moura avec une équipe d'enquêteurs. L'enquête ouverte sur ce dossier devrait livrer ses conclusions dans quelques mois.

L'armée malienne, dans sa mission régalienne, continue sa traque des terroristes. Il faut noter que depuis le début de l'invasion du Mali par des groupes terroristes, malgré la présence au sol de militaires français et d'autres armées européennes, l'opération antiterroriste de Mourrah est le plus gros succès militaire enregistré à ce jour. La preuve qu'avec les moyens qu'elles n'ont de cesse de réclamer, les armées locales en Afrique peuvent combattre le terrorisme avec une certaine efficacité.