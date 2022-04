La Banque mondiale planche sur le financement de l'action climatique

Climat - Transition économique et transformation climatique : Financer l'action climatique pour un avenir vert et résilient, tel est le thème d’un webinaire organisé par le Groupe de la Banque mondiale le 21 avril 2022 à 11H00 EDT, dans le cadre des Réunions du Printemps.

Climat: 760 millions de personnes vivant dans les pays les plus pauvres n’ont pas accès à l’énergie

Cet événement mettra en lumière les actions nécessaires pour créer un environnement porteur, mobiliser différents types de financements au bon moment et pour des besoins spécifiques, tout en associant les populations pour qu’elles fassent partie intégrante d’une transition mondiale bas carbone et résiliente.

Quels sont les investissements nécessaires pour construire un avenir vert, résilient et durable ? Comment mobiliser des financements privés en faveur de l’action climatique ? Que font les pays pour être à la hauteur de ce défi ?

Dirigeants mondiaux, champions nationaux et acteurs du secteur privé se pencheront sur les enjeux du financement pour le climat aux Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI.

Par ailleurs, 760 millions de personnes, vivant pour la plupart dans les pays les plus pauvres qui sont responsables de moins d’un dixième des émissions mondiales de GES, continuent d’être privées d’accès à l’énergie. Ces pays doivent accélérer leur développement tout en s’engageant sur une trajectoire de croissance décarbonée et résiliente.

Comme ils sont généralement les plus durement touchés par des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles, ils doivent aussi consentir de lourds investissements dans les mesures d’adaptation et la gestion du risque.

Le groupe est engagé à porter son objectif de financement climatique à 35 % du total de nos engagements dans les cinq ans à venir, aligner nos flux financiers sur les objectifs de l’accord de Paris et obtenir des résultats intégrant climat et développement.

A en croire la Banque mondiale, l’action climatique exige de s’impliquer sur plusieurs fronts : appui aux politiques, mise en place d’un environnement propice à l’investissement, élaboration et conception de projets et, surtout, financement. Elle nécessite d’allouer et, au besoin, de conjuguer différents types de financements: commerciaux, concessionnels et dons; en direction du volet concerné de chacun des projets engagés.

Notons que les intervenants à ce rendez-vous virtuel sont, entre autres, David R. Malpass, Président du Groupe de la Banque mondiale; Makhtar Diop

Directeur général et vice-président exécutif d’IFC; Rania Al-Mashat,

Ministre de la Coopération Internationale d'Égypte; Rhian-Mari Thomas

Directrice générale, Green Finance Institute…

