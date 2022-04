Nommé Vice-président de la République, qui est Tiémoko Meyliet Koné

L’actuel gouverneur de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné, a été nommé ce mardi 19 avril 2022, vice-président de la République de Côte d’Ivoire par le président Alassane Ouattara.

Tout savoir sur Tiémoko Meyliet Koné, le nouveau vice-président de la Côte d’Ivoire

« Le VP Tiémoko Meyliet Koné a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu’il a occupées dans l’administration publique, dans le Gouvernement ivoirien et à l’extérieur de la Côte d’Ivoire », a déclaré le président de la République, Alassane Ouattara lors de son discours sur l’état de la nation, ce mardi, à Yamoussoukro, devant le parlement composé des sénateurs et des députés ivoiriens.

Qui est le tout nouveau vice-président ivoirien?

Né le 26 avril 1949 en Côte d'Ivoire, précisément à Tafiré, ville située au centre-nord du pays dans la région du Hambol (Katiola), Monsieur Tiémoko Meyliet KONE est marié et père de 5 enfants. Après ses études supérieures en sciences économiques, Monsieur KONE a finalisé sa formation financière et monétaire au Centre de Formation de la BCEAO de 1973 à 1975 ainsi qu'à l'Institut du FMI à Washington en 1979. Intégré dans le corps de l'encadrement supérieur de la BCEAO, il a occupé les hautes fonctions dans l'Institution Communautaire.

Cumulativement avec ses fonctions à la BCEAO, M. KONE a été Président du Conseil d'Administration de la Caisse de Retraite par Répartition avec Epargnes de l'UEMOA (CRRAE-UEMOA) de 1996 à 2006. En 2007, M. Tiémoko KONE a intégré l'Administration Publique ivoirienne au sein de laquelle il a occupé les fonctions de Directeur de Cabinet du Premier Ministre de la République de Côte d'Ivoire, avec rang de Ministre (de 2007 à 2010), de Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat puis, enfin, celles de Conseiller Spécial du Président de la République, chargé des Affaires Economiques et Monétaires.

M. Tiémoko Meyliet KONE a été nommé Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest le 30 mai 2011 par la Conférence des Chefs d'Etat de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Son mandat a été renouvelé respectivement en 2014 et 2020. En sa qualité de Gouverneur de la BCEAO, M. KONE assure la présidence de plusieurs organes de I'UEMOA. Sur le plan international, M. KONE a assuré également la présidence des Organismes ci-après

• la conférence des Gouverneurs des pays de langue française

• le Comité des Gouverneurs des Banques Centrales de la CEDEAO

• l'Initiative Africaine sur les Politiques de Services Financiers via la téléphonie mobile (AMPI) Le 13 septembre 2017, il a été élu membre du Conseil d'Administration de l'Alliance pour l'Inclusion Financière (AFI) au sein duquel il a représenté les régions de l'Afrique Subsaharienne, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Sud.

Au titre des Décorations, M. KONE a reçu les distinctions suivantes

• Grand Officier de l'Ordre National de la République de Côte d'Ivoire • Grand Officier de l'Ordre National du Bénin

• Commandeur de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur)

• Officier de la Légion d'Honneur française

• Commandeur de l'Ordre National du Mérite pour la Coopération et le Développement de la République de Guinée Bissau