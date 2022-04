FIF: Invité à faire le bilan de l'AFAD, Idriss Diallo s'emporte et charge

Vice-président de l'Afad, Yacine Idriss Diallo, candidat à la présidence de la Fif, a été invité à se prononcer sur les acquis de l'Afad durant ces 10 dernières années. Une question qui l'a visiblement mis hors de lui.

Accrochage entre Yacine Idriss Diallo et un journaliste en pleine émission

Candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo n'est pas un nouveau venu dans la maison de verre de Treichville. En effet, il a travaillé avec certains anciens présidents de la Fif, que sont Dieng Ousseynou et Jacques Anouma. En 2010, il a quitté la Fif car n'ayant pas été sollicité par le président feu Sidy Diallo. Idriss Diallo affirme s'être ensuite concentré sur son club, l'Académie de football Abdoulaye Diallo ( Afad ) du Plateau. En 2022, le vice-président de l'Afad entend occuper le poste de président de la Fédération ivoirienne de football.

Invité, mardi à l'émission La Grande Team diffusée sur La 3, Yacine Idriss Diallo s'est emporté suite à une question assez pertinente qui lui a été posée par le journaliste San Severin. '' L'Afad est un club qui est jeune, mais avec lequel vous avez passé ces 10 dernières années. Est-ce que les Ivoiriens peuvent avoir une idée de ce que l'Afad engrange en matière de Sponsoring par an pour quelqu'un qui a passé son temps dans l'ombre à ne travailler que sur l'Afad", a questionné le journaliste.

''Vous me posez la question parce que je suis vice-président de l'Afad. Alors moi je vous inviterai à venir à notre Assemblée générale pour que vous puissiez voir ce que nous avons mis en œuvre. On vient de signer un partenariat avec la mairie du Plateau...Moi au moins, j'ai un club, et mon club fait des recettes. Vous n'en avez pas'', a lancé Idriss Diallo. Cette scène a bien évidemment suscité les réactions de nombreux internautes dont certains n'ont pas manqué de fustiger le candidat Yacine Idriss Diallo.

''La démarche du journaliste est très pertinente. Tu donnes un programme mirobolant, avec des sponsoring à tout va. Entre-temps, tu gères un club depuis 10 ans. On te demande quels sont les sponsors et les recettes que tu as pu faire avec ta personne pour l'Afad... c'est tout. On veut avoir une réponse, tu n'as pas besoin de t'emporter'', a dénoncé un internaute.