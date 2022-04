Pâques : Comment les Catholiques d’Agboville ont fêté la résurrection du Christ

C’est dans la liesse populaire que les fidèles catholiques d’Agboville, à l’instar de ceux du monde entier, ont célébré Pâques, le dimanche 17 avril 2022.

Pâques 2022: Les chrétiens d’Agboville invités à redécouvrir la présence agissante de Dieu dans leur vie

Fête la plus importante du christianisme, elle commémore la résurrection de Jésus, survenu le 3e jour de sa mort sur la croix. Les chrétiens la célèbrent le dimanche qui suit la fête des Rameaux.

« La Pâques la radieuse, chasse les œuvres odieuses pour nous donner une vie prodigieuse car tu as vaincu la mort pour pardonner nos torts, aussi la mort n’a plus de sorts…Oui, le Christ est vraiment ressuscité et tout homme qui croit en Lui reçoit par Lui le pardon de ses péchés et devient une créature nouvelle », a réitéré le père Fabien Kadio, vicaire de la cathédrale Sainte-Marie Vianney d’Agboville, en présence de Iritié Bi Gooré Serges, 1er adjoint au maire de la ville.

Pour le père célébrant, Pâques est un évènement fondateur de la foi chrétienne. « En tant que chrétien, il nous faut vivre une vie authentique, c’est-à-dire une vie vraie, faite d’amour et de charité. Parce que, ces 2 valeurs représentent la carte d’identité du chrétien...Aussi, faut-il amener son frère au changement quand il est dans l’erreur, l’amener à la conversion selon nos possibilités car c’est Dieu qui convertit au final. Tous, sommes appelés à travailler dans cette perspective », a-t-il ajouté.

Puis, d’insister que : « Les femmes sont appelées à annoncer la Bonne nouvelle et à être elles-mêmes Bonne nouvelle à l’image de Marie-Madelaine dans leurs foyer, service, communauté. Car le faisant, cela procure de la joie ».

Le père Fabien Kadio va plus loin pour soutenir que la foi est une question du cœur et non pas de l’intelligence. « Autrement dit, pour voir les traces du Seigneur dans sa vie et comprendre ses actions, il faut d’abord croire en sa présence et en son action. Seul le cœur qui croit peut lire le signe du temps. Seul le cœur qui croit peut comprendre la présence et l’action de Dieu dans le temps et dans sa vie comme Jean (un des disciples de Jésus) », a-t-il recommandé.

« Comme Jean, apprenons donc à lire la mélodie pascale de la résurrection pour que Pâques la merveilleuse, la sublime, la toute belle soit davantage plus belle par l’entretien que chacun va lui procurer dans son cœur. C’est pourquoi, nous demandons aux fidèles chrétiens de demeurer dans la joie pascale car Christ est mort et est ressuscité…Le voir de la foi, le voir du cœur : c’est à cela que nous sommes invités afin de redécouvrir la présence agissante de Dieu dans nos vies », a exhorté l’homme de Dieu.

Tizié TO Bi

Correspondant régional