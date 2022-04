​Soutien aux artistes émergents : L’édition 2022 de ‘’Collectif Design Desperados ’’ lancée !

2022 vibrera au rythme de ‘’ Collectif Design’’. Il s’agit d’une initiative de Desperados en soutien aux artistes émergents. Cette plateforme éponyme empruntée à l'esprit ludique et distinctif de la marque, a été lancée le 28 mars dernier à Abidjan.

L’édition 2022 de ‘’Collectif Design Desperados ’’ lancée !

Cette année, grâce à Brassivoire, l’ivoirienne Loza Maléombho a été sélectionnée pour faire partie de cette campagne de Co-création pour les talents du monde entier. Une intégration que commente ici Laurent Théodore, Directeur Général de Brassivoire : « Depuis plus d’un an que nous sommes passés en production locale, Desperados a séduit des millions de jeunes ivoiriens créatifs, enthousiastes et connectés. L’intégration de Loza Malehombho dans le Collectif Desperados est la reconnaissance du talent des jeunes artistes ivoiriens à l’échelle mondiale. »

A travers le retour du ‘’Collectif Design’’, Desperados https://youtu.be/_VE7bf01vl8 met ainsi en selle une génération d'artistes appelée à repousser les limites de la créativité ; autrement dit dans l’élan « Some Unusual on Your Usual » (ndlr : Rendre l’ordinaire, Extraordinaire).

Cette Co-création vise en effet à générer des œuvres d'art défiant les attentes et mettant en scène l’emblématique bouteille en verre de ladite boisson. De la photographie puissante à la mode avec style, ces œuvres d'art concourent à propulser davantage l’image de la marque au-delà de l'évidence.

L’idée étant de célébrer à la fois ceux qui osent défier les attentes, comme le souligne d’ailleurs le Directeur du Marketing mondial de Desperados, Rutger Van Der Stegen : « Le collectif Desperados célèbre les mentalités expérimentales et ceux qui n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses. Il s'agit d'être votre moi authentique et d'embrasser l'audacieux et l'unique. C'est pourquoi nous avons fait évoluer le Desperados Collective depuis son lancement l'année dernière pour mettre au défi les créatifs partageant les mêmes idées de repousser les limites et d'ajouter un peu d'inhabituel à leur habitude. De collaboration au cœur de ce que nous faisons nous ne pourrions être plus fiers du travail développé par nos duos d'artistes et encourageons chacun à incarner notre philosophie commune pour aller au-delà des attentes. »

Ce mois d’avril, les œuvres d’art de cette constellation de génies créatifs seront dévoilées sur les réseaux sociaux de la marque ainsi que ceux des artistes. Notons que les artistes 2022 du Collectif Desperados sont : Loza Maléombho (styliste, Côte d’Ivoire), Drcuerda (Photographe, Espagne), Miranda Marakoff (Peintre, Espagne), Shuta Bug (Illustrateur, Nigeria), Elmotion Lab, (Studio Digital France) et enfin PEBE Studio (Studio digital, Espagne).

A propos de Desperados:

Née il y a 20 ans, Desperados est une combinaison distinctive de bière blonde corsée avec une touche de saveur de tequila, destinée aux jeunes adultes. Depuis son origine, Desperados a enflammé l'esprit d'expérimentation ludique à travers des lancements de produits innovants, des soirées épiques et des publicités audacieuses.