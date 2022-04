Remaniement ministériel : Voici le nouveau gouvernement Patrick Achi

Comme souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi vient de dévoiler la liste des membres de son tout nouveau gouvernement.

La liste complète des membres du gouvernement Patrick Achi 2

Une semaine après la démission du gouvernement, suivie de la reconduction du Premier ministre Patrick Achi, de nouveaux ministres ont été nommés par le président de la République, Alassane Ouattara. Reconduit, le mardi 19 avril 2022, Premier ministre de Côte d’Ivoire, chef du gouvernement, Patrick Achi avait été sommé par le président Ouattara, de lui proposer un gouvernement resserré d’une trentaine de ministres, dans les plus brefs délais.

C’est désormais chose faite. D’un gouvernement précédent de 41 ministres, on passe aujourd’hui à 32, avec 3 ministres d'Etat. On note 11 sortants et 2 entrants dont Mamadou Sangafowa, Ministre des Mines et du Pétrole; et Mme Françoise Remarck, nouvelle Ministre de la Culture. Les postes de secrétaires d'Etat et ministres délégués ont, quant à eux, été supprimés. Ces nouveaux promus doivent se mettre aussitôt à la tâche pour répondre aux aspirations du peuple ivoirien, comme ne cesse de le prôner le président Alassane Ouattara dont la politique est mise en oeuvre par le Premier ministre Patrick Achi.

« Je connais la force des attentes des Ivoiriennes et des Ivoiriens, leur soif d’une nation toujours plus prospère et solidaire, suivant la vision 2030 du Chef de l’Etat, concrétisée par notre Plan National de Développement 2021-2025. Avec le prochain Gouvernement, nous serons ainsi chaque jour, avec abnégation et résolution, au service de cette puissante ambition patriotique ! », a promis Patrick Achi peu après sa reconduction.