Attendu face à Sory et Idriss, Drogba a-t-il boycotté la RTI ? Sa réponse

L'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a apporté des explications sur son absence à l'émission télévisée sur la RTI, face à ses deux adversaires dans le cadre de l'élection à la présidence de la FIF.

Didier Drogba: ''Mon programme est connu, le leitmotiv de ma candidature également, et les solutions que je propose''

Les trois candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, que sont Didier Drogba, Idriss Diallo, Yacine Idriss Diallo ont été annoncés à un débat contradictoire qui devrait être diffusée sur la chaîne nationale de télévision RTI 1, mercredi sous le coup de 21 heures.

Déjà présent sur les antennes de Life Tv, à une émission qui a été diffusée ce même mercredi entre 20 heures et 21 heures, Didier Drogba ne s'est pas présenté au débat télévisé sur la chaîne nationale.

Selon la présentatrice de l'émission, Katy Touré, ce n'est qu'à 5 minutes du début de l'émission, que l'équipe de Didier Drogba a informé que celui-ci ne pourra pas être présent à cette émission. Dans la foulée, Didier Drogba a apporté des explications sur son absence, dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

'' Chers tous, J’ai eu le plaisir de m'exprimer face à la presse à plusieurs reprises. Je ne fais aucune distinction quant aux médias avec lesquels je communique. Je suis très respectueux et très attentif au fabuleux travail que font tous les médias et les journalistes qui les composent. Mon équipe et moi même sommes toujours disposés à répondre aux sollicitations de ceux-ci pour défendre nos idées et notre programme "la Renaissance".La preuve, nous avons organisé une conférence de presse le lundi 18 avril 2022 à l'hôtel Ivoire au cours de laquelle nous avons convié plus de 150 organes de presse. Je me suis réjouis de cet engouement des hommes et femmes de médias, qui ont pu prendre connaissance de notre programme et surtout de notre vision pour le football ivoirien pour les années à venir. Les journalistes ont eu l'opportunité de poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Nous avons répondu clairement aux différentes préoccupations'', indique Didier Drogba.

Puis d'ajouter : ''Par ailleurs, je constate que des annonces sont publiées quant à ma présence sur certains plateaux, sans avoir reçu au préalable de validation de notre part. À ce stade de la campagne, j'ai engagé mon agenda en plusieurs points. Les dates qui me sont proposées sur des plateaux télé se chevauchent malheureusement avec certains rendez-vous déjà pris et confirmés. Je vous rassure donc sur mon engagement toujours plus fort dans le cadre de cette campagne, auprès des acteurs et des présidents de clubs. Le programme est connu, le leitmotiv de ma candidature également et les solutions que je propose de façon concrète pour l’avenir du football ivoirien sont maintenant clairement entendues. Je me mettrais à la disposition de toute la presse suite aux élections bien évidemment. Avant cela rendez-vous bientôt à Yamoussoukro!'', a déclaré Didier Drogba.