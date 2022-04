Françoise Remarck intègre le Gouvernement de Côte d’Ivoire en tant que ministre de la Culture et de la Francophonie. Elle remplace à ce poste Harlette Badou N’Guessan Kouamé.

Tout savoir sur Françoise Remarck, la nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie

Elle intègre en 1982, la prestigieuse Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA), où elle obtient le diplôme d’ingénieur en 1986. Elle entre chez Ernst & Young Paris en tant que directrice de mission. Puis en 1992, c’est le grand retour en Côte d’Ivoire, où, elle atterrit chez Canal Horizons dans le cadre de la création de cette nouvelle filiale en Afrique. Elle va y rester jusqu’en 2015, décrochant au passage un Executive MBA de HEC Paris en 2004. En avril 2015, Françoise Remarck pose ses valises chez la Compagnie Française d’Afrique de l’Ouest (CFAO) en tant que Directrice des relations institutionnelles et de la communication.

Fin 2017, elle cofonde Africa Kirawa Fund qui est spécialisé dans l’accompagnement de jeunes entrepreneurs sur des projets innovants à fort impact social sur le continent. Elle s’implique dans le financement d’entrepreneurs dans les Industries Culturelles et Créatives en Afrique subsaharienne. Présidente du Conseil d’Administration de Canal+ Côte d’Ivoire, Françoise Remarck a mandat au sein des conseils d’administration de A+ Ivoire et de la BICICI. Elle est aussi membre du comité d’investissement de Comoé Capital, fonds d’investissement qui soutient le développement des PME en Côte d’Ivoire. Très engagée auprès de la jeunesse et des femmes, Françoise Remarck bénéficie d’une grande expérience en matière de gestion, de développement commercial et de négociation, ainsi que de solides réseaux d’influence. 2-

Distinctions

- Le 26 janvier 2012, elle a été élevée au grade de Commandeur de l’Ordre National de Côte d’Ivoire par le Président Alassane Ouattara à Paris.

- Nommée dans le classement des 100 personnalités influentes de Cote d’Ivoire (2017, 2018)

- Prix Spécial du Meilleur Manager de la Diaspora, émis par Bâtisseurs de l’Economie Africaine (2016)

- Prix d’Excellence du club Efficience, émis par le Club Efficience (2016)

Avec Sercom