Baccalauréat 2022: Le programme complet des épreuves physiques

Les épreuves d'Education physique et sportive (Eps) de l'examen du Baccalauréat session 2022 se dérouleront du lundi 9 au vendredi 20 mai 2022, selon le calendrier rendu public par le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation.

Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat technique se tiendront du mardi 21 juin au vendredi 1er juillet 2022, celles du baccalauréat artistique du lundi 27 juin au vendredi 1 er juillet. Quant au baccalauréat général, ces épreuves se tiendront du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet 2022.

Les épreuves écrites auront lieu du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022. La proclamation des résultats est prévue pour le lundi 25 juillet, à 14 heures. La délibération des jurys spéciaux de réclamations se fera le vendredi 29 juillet, à 9 heures.

