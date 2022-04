Election à la FIF: La RTI s'explique sur l'absence de Didier Drogba

La Rti s'est prononcée sur l'absence de Didier Drogba, mardi dernier, au débat télévisé face à ses deux adversaires dans le cadre de l'élection à la Fif, à savoir Sory Diabaté et Yacine Idriss Diallo.

La Rti se prononce sur l'absence de Didier Drogba au débat télévisé face à Sory Diabaté et Idriss Diallo

La Radio diffusion télévision ivoirienne (RTI) a publié un communiqué afin d'apporter des explications sur l'absence de Didier Drogba à un débat télévisé face à ses adversaires dans le cadre de l'élection à la Fif. En effet, Didier Drogba, après que son absence a été constatée, mardi soir à ce fameux débat télévisé, avait posté un message pour donner les raisons de son absence.

''Je constate que des annonces sont publiées quant à ma présence sur certains plateaux, sans avoir reçu au préalable de validation de notre part. À ce stade de la campagne, j'ai engagé mon agenda en plusieurs points. Les dates qui me sont proposées sur des plateaux télé se chevauchent malheureusement avec certains rendez-vous déjà pris et confirmés. Je vous rassure donc sur mon engagement toujours plus fort dans le cadre de cette campagne, auprès des acteurs et des présidents de clubs. Le programme est connu, le leitmotiv de ma candidature également et les solutions que je propose de façon concrète pour l’avenir du football ivoirien sont maintenant clairement entendues. Je me mettrais à la disposition de toute la presse suite aux élections bien évidemment. Avant cela rendez-vous bientôt à Yamoussoukro!'', a déclaré Didier Drogba.

De son côté, la Rti a donné sa version des faits via le communiqué ci-dessous: