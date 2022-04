FIF: Ça manoeuvre pour un report des élections, Frédéric Konan alerte

Ancien responsable de la communication de Mme Mariam Dao Gabala, la présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Frédéric Konan exhorte les acteurs du football ivoirien à privilégier les vertus de fraternité, de fair play, d'acceptation des résultats lors de l’élection à la présidence de la FIF qui aura lieu le samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Dans un message d’alerte lancé à la veille du scrutin, le Coordonnateur général de « Balle à terre » en appelle à la responsabilité de tous.

Élection à la FIF: Attention à ne pas décevoir Houphouët-Boigny, le président de la République, la Côte d'Ivoire et le monde entier (Par Frédéric Konan)

Le samedi 23 Avril 2022, la Fédération ivoirienne de football aura un nouveau président. Ce nouveau président sera le choix des 81 délégués souverains. Cette élection doit permettre de tourner une page de notre sport roi, même si certains esprits ne l'entendent toujours pas de cette oreille. En effet, à 24 heures de cet événement devant consacrer la paix retrouvée et revigorer le football ivoirien, il est fait état de manœuvres visant à contrarier le bon succès du processus électoral. Non, le football ivoirien ne mérite pas cela !

Le Football en Côte d'Ivoire ne peut plus se payer le luxe de stagner dans un processus de normalisation qui ne fait que complexifier les choses. La Can 2023 en Côte d'Ivoire se prépare et conjugue maintenant. La Côte d'Ivoire ne saurait abriter la coupe d' Afrique des nations en étant sous l'emprise d'une normalisation, malgré la bonne volonté des animateurs de la transition. Cela n'est plus acceptable ! C’est pourquoi, il faut faire barrage à tous ceux et toutes celles qui ne rêvent que d'un éventuel couac pour un énième report du processus électoral.

La Côte d'Ivoire a besoin de paix à tous les niveaux. Le football qui n'est pas la seule activité sociale, sportive ou culturelle à pouvoir déchaîner toutes sortes de passion et drainer un grand monde, ne doit pas être la mèche qui va créer la déflagration, et ne doit pas devenir la risée des autres pans de la société du fait des palabres et divisions entre les acteurs. Allons aux élections, le samedi 23 Avril 2022, dans les vertus de fraternité, de fair play, d'acceptation des résultats qui caractérisent, entre autres, tout acteur du football.

La paix, le sentiment de ni perdant ni vainqueur, la cohésion et le travail collégial doivent guider toute action. C’est à ce prix que tout un chacun aura mérité le déplacement, jusqu'au pied de la Basilique a Yamoussoukro, dans la ville natale du Président Félix Houphouet-Boigny. La balle est dans le camp des acteurs du football ivoirien. Le monde entier nous regarde. Attention à ne pas décevoir Houphouët-Boigny, le président de la République, la Côte d'Ivoire et le monde entier ! Balle à terre !